Quảng Ninh: Kịp thời huy động lực lượng khống chế cháy rừng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS phường Đông Triều khẩn trương điều động 32 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực cùng với phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng và nhân dân triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng phương tiện, dụng cụ để khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Bộ đội, dân quân Ban CHQS phường Đông Triều tích cực tham gia dập tắt đám cháy rừng, ngăn cháy lan.

Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý các điểm cháy còn âm ỉ, không để đám cháy bùng phát trở lại. Diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 5.000m².