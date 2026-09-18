Quảng Ninh: Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ Kim Sơn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 8 giờ 09 phút ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Quảng Ninh tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một số ki-ốt thuộc khu vực chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế khu vực cháy.

Lãnh đạo phường Mạo Khê cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Phường huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng liên quan và phương tiện tham gia khống chế đám cháy; đồng thời phối hợp với Công an phường Mạo Khê, ngành điện lực và các đơn vị chức năng triển khai phương án khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn tập trung nhiều mặt hàng như vải, quần áo, giày dép nên ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh, kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chi viện từ Công an TP. Hải Phòng cũng được huy động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Quảng Ninh triển khai các phương án chữa cháy. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lửa tiếp tục lan sang các khu vực lân cận.

Cháy lớn tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân. Hiện nay, hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.