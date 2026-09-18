Quảng Ninh: Kinh tế tư nhân đóng góp hơn 45.000 tỷ đồng vào ngân sách

Tăng trưởng tích cực, đầu tư công tạo động lực.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh, từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng; 925 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Trong hơn 8 tháng khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 15/9, Quảng Ninh có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân hiện sử dụng 70,65% tổng lực lượng lao động xã hội. Trên địa bàn có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Không chỉ gia tăng về số lượng, khu vực tư nhân tiếp tục đóng góp lớn vào ngân sách. Tổng thu ngân sách từ khu vực này trong hơn 8 tháng đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cũng duy trì quy mô đáng kể. Từ đầu năm đến ngày 15/9, Quảng Ninh thành lập mới 79 hợp tác xã, đưa tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 1.199. Số hộ kinh doanh đang hoạt động đạt 51.544 hộ; 47 hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Trong công nghiệp - xây dựng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 19,77%, lũy kế 8 tháng tăng 16,24% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tổng giá trị sản xuất 8 tháng tăng 31,77%.

Sản lượng điện 8 tháng đạt 26,164 tỷ kWh, tăng 6,94% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 29,3%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong tháng 8, Quảng Ninh đón 1,97 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 500.000 lượt; doanh thu đạt 6.698 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, địa phương đón 17,075 triệu lượt khách, tăng 6%; doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt khoảng 6,645 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 3,128 tỷ USD, tăng 17,19%, nhập khẩu đạt 3,517 tỷ USD, tăng 18,46%.

Thu ngân sách tiếp tục vượt kịch bản. Đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 73.866 tỷ đồng, vượt 2.085 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng. Thu tiền sử dụng đất đạt 30.505 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Đầu tư công được xác định là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Tổng kế hoạch vốn đến ngày 31/8 là 36.850 tỷ đồng; giải ngân đạt 13.119 tỷ đồng, bằng 82% chỉ tiêu quý III. Dự kiến hết tháng 9, lũy kế giải ngân đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 107% chỉ tiêu giải ngân quý III/2026.

Trong 8 tháng, thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 182.732 tỷ đồng, với 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn. FDI lũy kế đến ngày 24/8 đạt 1.127,5 triệu USD.

Gỡ điểm nghẽn đất đai, vốn, thủ tục.

Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Quảng Ninh tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hoạt động dịch vụ, logistics của đơn vị kinh tế tư nhân ở cảng Cái Lân.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm, UBND thành phố tổ chức 9 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực. Qua đó, hơn 220 kiến nghị đã được giải quyết.

Đối với các lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, khoáng sản và giải phóng mặt bằng, thành phố thành lập các tổ công tác, phân công rõ trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ theo từng dự án.

Trong cải cách hành chính, 100% danh mục thủ tục hành chính đã được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử. Có 1.262/2.062 thủ tục do bộ, ngành Trung ương ban hành được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; 713/1.026 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Về đất đai, đến ngày 24/8, thành phố theo dõi 32 dự án trọng điểm và dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối với 22 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, diện tích đã hoàn thành đạt hơn 6.021 ha, tương đương 62,97%.

Nguồn vốn tín dụng dành cho khu vực tư nhân cũng tăng. Đến ngày 31/8, dư nợ cho vay thành phần kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2025, chiếm 89,3% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Cùng với hỗ trợ vốn và mặt bằng, Quảng Ninh đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ. Đến nay, 19 lớp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai với 760 học viên. Trong 8 tháng, thành phố hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho 531 lượt hồ sơ/doanh nghiệp.

Thời gian tới, Quảng Ninh xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Địa phương đồng thời định hướng mở rộng không gian kinh tế gắn với hành lang ven biển, biên giới - cửa khẩu và miền núi - sinh thái; phát triển kinh tế biển, cảng biển - logistics, du lịch di sản, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu và kinh tế số.

Ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Theo Sở Tài chính, việc hình thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế thời gian tới.