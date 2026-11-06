Quảng Ninh kiện toàn nhân sự lãnh đạo ba cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao quyết định cho Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Trung Kiên. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hà Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao quyết định cho Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Sơn Hà. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Chủ tịch UBND thành phố cũng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Vũ Sơn Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh Bùi Văn Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh trao quyết định cho Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thành. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

​Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, những nỗ lực cùng đóng góp của từng cá nhân trên các cương vị trước đây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh nhấn mạnh, đợt điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đối với năng lực, phẩm chất, quá trình rèn luyện của mỗi cán bộ. Quyết định này đồng thời đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự lãnh đạo. Ảnh: Đỗ Phương

​Trên cương vị công tác mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh đề nghị, các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn. Mỗi cán bộ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt toàn diện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

​Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm đạt các mục tiêu đã đề ra, đội ngũ cán bộ mới cần bắt nhịp ngay với guồng công việc.

Các nhân sự mới phải chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

​Thay mặt các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

​Trên cương vị mới, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Trung Kiên khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất. Đơn vị sẽ chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố cũng như Chủ tịch UBND thành phố, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.