Quảng Ninh kiện toàn đội ngũ chính trị viên Ban CHQS cấp xã

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí sĩ quan quân quân đội đảm nhiệm chức danh Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, đồng thời sắp xếp Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã không phải là người địa phương, hội nghị đã công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đối với các đồng chí thuộc Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, nhất là bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh Chính trị viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Hoàng Văn Thuyết yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các Ban CHQS cấp xã cần tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ; giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Đối với công tác bàn giao cán bộ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động của Ban CHQS cấp xã liên tục, thông suốt.