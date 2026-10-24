Quảng Ninh kích cầu du lịch Thu - Đông bằng ẩm thực và tour ưu đãi

Từ ngày 20 đến 24/11/2026, Liên hoan Ẩm thực năm 2026 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” dự kiến được tổ chức tại Chợ đêm Vui Fest, phường Bãi Cháy. Sự kiện quy tụ khoảng 150 gian hàng, trong đó 80 – 100 gian giới thiệu ẩm thực Quảng Ninh và 50 – 70 gian đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Tham gia liên hoan có các nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch, nghệ nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh, mang đến đặc sản địa phương, món ăn truyền thống, đồ uống cùng sản phẩm OCOP. Bên cạnh hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm, du khách còn có thể xem chế biến món ăn trực tiếp, giao lưu với đầu bếp và thưởng thức các tiết mục biểu diễn.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra từ 20h đến 21h ngày 20/11, với chương trình nghệ thuật, trình diễn chế biến chả mực Hạ Long và pha chế cocktail. Từ ngày 21 đến 24/11, các gian hàng dự kiến mở cửa từ 9h đến 23h, kết hợp âm nhạc đường phố và các hoạt động giải trí tại Vui Fest. Việc kéo dài hoạt động đến buổi tối cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các cơ sở ẩm thực, lưu trú và dịch vụ tại Bãi Cháy.

Đảo Thanh Lân thuộc Đặc khu Cô Tô là một trong những địa điểm được du khách yêu thích và lựa chọn. Ảnh T.L

Cùng với chuỗi hoạt động tại Bãi Cháy, Hội Du lịch Cô Tô phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu mùa Thu - Đông 2026 – 2027, áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến 20/4/2027, trừ các dịp lễ, Tết. Các gói dịch vụ được thiết kế cho khách gia đình, nhóm bạn và khách đoàn, kết hợp lưu trú, vận chuyển và tham quan để du khách chủ động dự toán chi phí.

Trong đó, gói “Tiện lợi và Tiết kiệm” có giá 950.000 đồng/khách cho hành trình 2 ngày 1 đêm và 1,15 triệu đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Gói này gồm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2 – 3 sao hoặc homestay cao cấp, phương tiện tham quan trên đảo, xe điện đón tiễn tại cảng, vé tàu cao tốc một chiều và vé qua Cảng Ao Tiên. Chi phí ăn uống và các trải nghiệm bổ sung được tính riêng theo nhu cầu.

Với đoàn từ 20 người trở lên, gói 3 ngày 2 đêm có giá từ 1,6 triệu đồng/khách, bao gồm lưu trú, ăn sáng, ba bữa chính, xe điện tham quan, vé tàu cao tốc khứ hồi và vé qua Cảng Ao Tiên. Chương trình dự kiến đón khách tại cảng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ưu đãi về giá, các doanh nghiệp còn giới thiệu trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn, khám phá cảnh quan biển đảo, tìm hiểu văn hóa địa phương và thưởng thức hải sản. Qua đó, Cô Tô kỳ vọng duy trì lượng khách ngoài mùa hè, góp phần hỗ trợ các cơ sở lưu trú, vận tải và nhà hàng.

Với hai hướng triển khai từ sự kiện ẩm thực đến các gói du lịch trọn dịch vụ, Quảng Ninh đang tìm cách tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến trong mùa Thu - Đông. Tuy nhiên, sức hút của chương trình sẽ còn phụ thuộc vào chất lượng trải nghiệm và khả năng đáp ứng dịch vụ khi khách đến thực tế./.