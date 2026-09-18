Quảng Ninh: Khống chế đám cháy tại chợ Kim Sơn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 18/9. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, phường Mạo Khê đã khẩn trương huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Quảng Ninh huy động khoảng 5 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Mạo Khê, lực lượng điện lực tổ chức dập lửa, ngăn cháy lan. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cũng được huy động chi viện.

Lãnh đạo phường Mạo Khê và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khống chế đám cháy. (Ảnh: Đinh Yến)

Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 400m², chủ yếu là các ki-ốt kinh doanh quần áo, giày dép nên ngọn lửa phát triển nhanh, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Sau khoảng một giờ triển khai các phương án chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy âm ỉ, không để lửa bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản được hạn chế. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Chợ Kim Sơn được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 1,2ha, khai trương từ tháng 11/2013.