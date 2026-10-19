Quảng Ninh: Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 'khống' trị giá 3,5 tỷ đồng

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính - thuế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đẩy mạnh công tác rà soát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Qua quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã phát hiện chuỗi bất thường trong hoạt động kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tại một số đơn vị kinh doanh.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đã lợi dụng sự thấu đáo trong chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp để lập ra các giao dịch "ảo". Với thủ đoạn tinh vi, số hóa đơn GTGT này được xuất bán trái phép mà hoàn toàn không có hàng hóa hay dịch vụ thực tế đi kèm, với tổng giá trị tiền hàng ghi nhận trên hệ thống đạt khoảng 3,5 tỷ đồng.Để thực hiện thủ đoạn này, Bình đã liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng tiến hành xuất khống tờ hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Thang máy Phú Thành, do Phạm Văn Đức (sinh năm 1982, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) làm Giám đốc. Sau khi hoàn tất giao dịch, Trịnh Thị Bình thu lợi bất chính số tiền 180.200.000 đồng.

Mục đích chính của vi phạm này là nhằm giúp các đơn vị mua hóa đơn "hợp thức hóa" chi phí đầu vào, giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế phải nộp cho nhà nước, hoặc gian lận hoàn thuế để trục lợi bất chính.

Hành vi mua bán hóa đơn khống không đơn thuần là sự gian lận tài chính nhỏ lẻ, mà là hành vi xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Nó làm bóp méo bức tranh kinh doanh lành mạnh, gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng cố tình "rút ruột" ngân sách.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy trình vận hành, vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan, quyết tâm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong việc chấn chỉnh vi phạm tài chính. Động thái này cũng là bài học răn đe đắt giá, nhắc nhở cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên tính minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định về kế toán - thuế để hướng tới sự phát triển bền vững./.