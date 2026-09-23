Quảng Ninh: Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Bê tông về tội gây ô nhiễm môi trường

Ngày 23/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông H.V.H (SN 1971, trú tại xã Tiên Yên), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh. (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh ở khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên, phát hiện khu vực gần trạm biến áp tập kết 121.880kg bã bê tông thải.

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Trạm trộn bê tông của doanh nghiệp được xây dựng trên diện tích hơn 4.322m² tại khu phố Đồng Châu.

Trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị, trạm trộn phát sinh lượng lớn bã bê tông. Cơ quan điều tra xác định, ông H.V.H đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết số chất thải này tại một số thửa đất liền kề.

Các khu đất trên đã có người sử dụng nhưng chưa đưa vào sử dụng, được ông H. mượn của các cá nhân để chứa vật liệu. Việc xử lý bã bê tông không thực hiện theo quy định về thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải.

Kết quả trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định các mẫu bã bê tông thu giữ cho thấy đây là chất thải rắn thông thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.