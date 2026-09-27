Quảng Ninh: Khởi tố thuyền trưởng trong vụ lật tàu khiến 2 người tử vong

Trước đó, Báo Đại đoàn kết đã đưa tin về vụ lật tàu HP-4914 xảy ra vào ngày 9/7/2026 tại khu vực biển Bản Sen (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ lật tàu HP-4914 xảy ra vào ngày 9/7/2026 tại khu vực biển Bản Sen (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh).

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào ngày 9/7, thuyền trưởng Vũ Thành Long điều khiển tàu HP-4914, trọng tải 1.880,5 tấn, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu (đặc khu Vân Đồn) về TP Hải Phòng.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi tàu HP-4914 đi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen (đặc khu Vân Đồn), do ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định nên tàu đã va vào bãi đá ngầm, khiến tàu bị nghiêng rồi lật úp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài ông Long trên tàu còn có 4 thủy thủ, gồm các ông: B.V.N (SN 1981); H.V.C (SN 1987); T.V.P (SN 1973) và T.V.H (SN 1978 cùng thường trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã cứu sống thành công 3 người gồm ông Long, ông B.V.N và ông H.V.C; sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu.

Đến ngày 10/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông T.V.P và T.V.H.

Ông Vũ Thành Long. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Cơ quan điều tra xác định Vũ Thành Long điều khiển tàu HP-4914 không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.

Ngày 27/9, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.