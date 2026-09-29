Quảng Ninh: Khởi tố thanh niên uống nhiều bia, gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 29/9, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt. (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2026, Nguyễn Tuấn Đạt điều khiển ô tô biển kiểm soát 14H-051.32 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá.

Khi đến Km112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe do Đạt điều khiển đã đâm vào anh Bùi Việt Dũng (SN 1978), đang đứng bên cạnh xe ô tô có cần cẩu biển kiểm soát 14K-050.77 đỗ tại làn đường sát dải phân cách.

Vụ va chạm khiến anh Dũng bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 7h cùng ngày tử vong.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, Đạt không dừng xe để xử lý vụ việc mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Theo lời khai ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, Đạt có ăn tối và hát karaoke, tại đây đã uống nhiều bia. Mặc dù đã sử dụng rượu, bia, Đạt vẫn điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Khi di chuyển qua khu vực gầm cầu vượt Cái Lân, xe do Đạt điều khiển xảy ra va chạm. Sau cú đâm, kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái của xe bị vỡ và gương chiếu hậu bị gãy.

Lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường, sau đó đưa phương tiện vào một xưởng sửa chữa với mục đích xóa dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Đạt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.