Quảng Ninh: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người tử vong

Ngày 30/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Quang Huy (SN 2001, trú tại thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ, thành phố Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị can Lý Quang Huy (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra, ngày 14/7/2026, Lý Quang Huy điều khiển xe ô tô tải BKS 30M-973.60 lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng từ vòng xuyến Tuần Châu về nút giao Minh Khai.

Khi đến Km 104+100 quốc lộ 18, thuộc khu Minh Châu 3, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh, Huy điều khiển xe với tốc độ khoảng 40km/h. Cách cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 58 khoảng 100m, Huy bật tín hiệu xin đường, giảm tốc độ xuống khoảng 25km/h để chuẩn bị rẽ phải vào đường dẫn lên khu vực mỏ đất.

Trong quá trình chuyển hướng, Huy không tiếp tục quan sát gương chiếu hậu mà chỉ tập trung quan sát phía trước nên không phát hiện xe mô tô BKS 90B4-029.73 do chị N.T.H.T (SN 2002, trú tại thôn Tế Cát, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang lưu thông phía sau cùng chiều.

Khi xe tải chuyển hướng sang phải, phần đầu xe va chạm với xe mô tô. Hậu quả, chị Nguyễn Thị Huyền Trang tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan Công an, Lý Quang Huy khai nhận hành vi vi phạm và xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do bản thân điều khiển xe chuyển hướng nhưng không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn. Nội dung khai nhận phù hợp với các tài liệu, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.