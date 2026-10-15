Quảng Ninh khởi tố hai bị can liên quan vụ mua bán hóa đơn hơn 3,5 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2022, Trịnh Thị Bình (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) được nhờ mua một hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi nội dung 40.000 m³ cát, với tổng giá trị sau thuế hơn 3,5 tỷ đồng.

Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Sau đó, Bình liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng để xuất khống hóa đơn GTGT với nội dung trên cho Công ty TNHH Thang máy Phú Thành, do Phạm Văn Đức (SN 1982, trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) làm giám đốc. Từ việc này, Bình thu lợi hơn 180 triệu đồng.

Sau khi có hóa đơn đầu vào, Phạm Văn Đức chỉ đạo kế toán công ty xuất hóa đơn bán số cát nói trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh, do Nguyễn Văn Lực làm Tổng giám đốc.

Theo thông tin điều tra, số cát được thể hiện trên hóa đơn dùng để san lấp mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can để thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.