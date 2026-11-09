Quảng Ninh: Khởi tố 2 bị can về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'

Theo tài liệu điều tra, ngày 28.9.2026, Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô BKS 14H-109.29 chở 3 người trên xe (hành khách không thắt dây an toàn) chạy hướng Hạ Long về Cẩm Phả với tốc độ khoảng 80km/h.

Khi đến đoạn đường có điểm mở quay đầu tại Km17+700 thuộc khu phố 7, phường Quang Hanh, Tùng không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe ô tô BKS 14C-364.78 do Nguyễn Quang Tùng điều khiển đang quay đầu.

Hậu quả làm hành khách trên xe của anh Tùng bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ bị thương tích nặng đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nên đã đâm vào xe ô tô của Nguyễn Quang Tùng.

Trong quá trình điều khiển xe ôtô, Nguyễn Quang Tùng có lỗi không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng, dẫn đến cản trở hướng lưu thông của xe ôtô biển số 14H-109.29 và xảy ra va chạm giữa hai phương tiện.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.