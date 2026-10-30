Quảng Ninh: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Một góc đô thị Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đạt nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh có thêm nền tảng để tăng tốc trong chặng cuối năm. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, địa phương cần quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng cao hiệu quả điều hành, quyết tâm đưa các chỉ tiêu kinh tế-xã hội về đích.

Tăng trưởng tạo đà, động lực tiếp tục được củng cố

Bức tranh kinh tế Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu từ Cục Thống kê, GRDP của Quảng Ninh trong quý 3/2026 ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng tăng 12,54%. Kết quả này đưa địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng ở cả hai mốc thời gian, đồng thời cơ bản bám sát kịch bản đề ra cho 9 tháng là 12,56%, với mức chênh lệch chỉ 0,02 điểm phần trăm.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02% so với cùng kỳ, trong đó chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33,59%. Kết quả này cho thấy lĩnh vực chế biến, chế tạo ngày càng đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, đồng thời mở ra cơ hội thu hút thêm các dự án có giá trị gia tăng cao.

Cùng với công nghiệp, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 108,55% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, đạt 111,91% kịch bản 9 tháng và bằng 80,33% kế hoạch cả năm (tăng 88,28% so với cùng kỳ); trong đó, thu nội địa đạt 66.562 tỷ đồng (bằng 88,75% kế hoạch năm, tăng 115,14% so với cùng kỳ), đặc biệt thu tiền sử dụng đất đạt 31.340 tỷ đồng, chính thức vượt kế hoạch thu cả năm. Kết quả này góp phần củng cố nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, Quảng Ninh đã trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án với tổng vốn 59.433 tỷ đồng; có 642 dự án được khởi công, tổng vốn khoảng 202.468 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tiếp tục được duy trì, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Tuy nhiên, để các nguồn lực sớm chuyển hóa thành giá trị thực tế, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải quyết thủ tục và tháo gỡ khó khăn phát sinh cần được thực hiện quyết liệt hơn.

Tháo gỡ mặt bằng, khơi thông dòng vốn

Giải phóng mặt bằng là một trong những khâu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai dự án. Những vướng mắc trong công tác này có thể làm chậm thi công, kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Trước yêu cầu đó, Quảng Ninh đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với tiến độ cụ thể. Trong tổng số 32 dự án trọng điểm, 12 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích 2.134ha. Đối với 20 dự án còn lại, diện tích đã giải phóng đạt khoảng 6.000/9.000ha, tương đương 67%.

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cùng với giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong 9 tháng, chính quyền địa phương đã tổ chức 10 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết hơn 200 kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, mặt bằng và nghĩa vụ tài chính.

Việc nâng cao chất lượng đối thoại thực chất và duy trì phản ứng nhanh qua đường dây nóng 24/7 được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, đưa Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế điểm sáng về cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Quảng Ninh hiện có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 45.114 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm khoảng 60,9% tổng thu, đồng thời tạo việc làm cho hơn 70% lao động. Những con số này khẳng định vai trò quan trọng của khu vực tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách.

Vì vậy, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp tạo động lực phát triển lâu dài. Môi trường kinh doanh thông thoáng, thủ tục được giải quyết nhanh chóng và chính sách được thực thi nhất quán sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Du lịch, dịch vụ mở rộng dư địa tăng trưởng

Du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Tổng doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Các lĩnh vực dịch vụ liên quan cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%; doanh thu thương mại đạt 465.300 tỷ đồng, tăng 25,7%. Sự gia tăng về lượng khách và doanh thu tạo hiệu ứng lan tỏa đến vận tải, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và nhiều ngành nghề khác.

Trong quý 4, Quảng Ninh tập trung khai thác cơ hội từ mùa du lịch tàu biển quốc tế, triển khai các chương trình kích cầu thương mại, dịch vụ và tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn. Hoạt động của các dự án mới cùng sự mở rộng sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng tạo thêm việc làm, gia tăng sức mua và bổ sung nguồn thu cho nền kinh tế.

Thành phố đặt mục tiêu cả năm đón trên 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch vượt 65.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, bên cạnh thu hút khách, Quảng Ninh cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh và tăng khả năng giữ chân du khách. Qua đó, lợi thế về tài nguyên, cảnh quan được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

Quyết liệt hành động trong chặng nước rút

Dù đạt mức tăng trưởng GRDP 12,54% dẫn đầu cả nước trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn trong giai đoạn nước rút cuối năm.

Tại buổi làm việc (ngày 15/10/2026), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tăng trưởng hai con số và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý thành phố Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa bảo đảm tiến độ đề ra; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố còn chậm; giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt thấp (40%); hạ tầng kỹ thuật đô thị, thoát nước, chống ngập còn bất cập, chưa được xử lý triệt để.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh hôm 15/10. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bởi vậy, những tháng cuối năm không chỉ là chặng nước rút để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, mà còn là thời điểm kiểm chứng bản lĩnh điều hành, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng biến những lợi thế, dư địa phát triển mới thành động lực tăng trưởng cụ thể của Quảng Ninh.

Bước vào 3 tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh phát động phong trào thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm vượt 13%, tổng vốn đầu tư thực hiện trên 130.000 tỷ đồng và tổng thu ngân sách nhà nước vượt 100.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố phát động thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại-du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng...

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cũng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút, rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, cần xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm thực hiện; triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý 4 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu, cụ thể hóa tinh thần thi đua “90 ngày đêm” bằng những kết quả, sản phẩm và tiến độ thực chất; chủ động phối hợp, không để công việc chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc phối hợp chưa đồng bộ.

Với nền tảng tăng trưởng trong 9 tháng cùng những dư địa phát triển đang được mở rộng, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 4 đạt 14,96%, qua đó đưa mức tăng trưởng cả năm vượt 13%. Đây là mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, liên tục và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ là chìa khóa để Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời củng cố nền tảng tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và tạo thế chủ động bước vào năm 2027./.