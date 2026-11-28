Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất có tổng mức vốn đầu tư trên 1.000tỷ đồng, do Công ty TNHH Long Đại Thắng làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai đầu tư xây dựng trên diện tích đất gần 52 ha tại xã Thống Nhất, có vị trí thuận lợi, tiếp giáp Quốc lộ 279. Dự án được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm các hạng mục về hạ tầng giao thông, cấp nước, xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc, phòng, chống cháy nổ và các dịch vụ tiện ích khác... Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trongquý II/2028.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án tạo thêm không gian phát triển sản xuất cho xã Thống Nhất và khu vực lân cận; thu hút các dự án sản xuất, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Đặc biệt là tạo tiền đề xây dựng và phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Thống Nhất cũng đáp ứng nhu cầu sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào khu vực sản xuất tập trung, an toàn hơn, văn minh hơn và thân thiện hơn với môi trường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng đơn vị chủ đầu tư dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao là tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự phối hợp trách nhiệm của Công ty TNHH Long Đại Thắng - chủ đầu tư dự án và các sở, ngành liên quan, UBND xã Thống Nhất trong quá trình triển khai dự án; đồng thời cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

"Kết quả này là minh chứng cụ thể cho tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp”, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng công nghiệp trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định: Quảng Ninh luôn xác định phát triển hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược, trong đó hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vai trò rất quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Việc khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất là bước đi cụ thể để hình thành khu vực sản xuất công nghiệp tập trung, tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững...

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đề nghị, chủ đầu tư dự án tiếp tục phát huy tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tổ chức triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức thi công khoa học. Quá trình triển khai dự án cần đặc biệt coi trọng an toàn thi công, an toàn giao thông và an ninh trật tự; thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công và vận hành;...

Phối cảnh Cụm công nghiệp Thống Nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh cũng lưu ý, ngay từ giai đoạn đầu tư hạ tầng cần chủ động xây dựng phương án thu hút nhà đầu tư thứ cấp có chọn lọc, đúng ngành nghề đã được xác định; ưu tiên các cơ sở sản xuất cần di dời ra khỏi khu dân cư; kiên quyết không thu hút các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiêu tốn nhiều tài nguyên, năng lượng.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan, xã Thống Nhất tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Ông Trần Khắc Đại, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Long Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Về phía đơn vị chủ đầu tư, ông Trần Khắc Đại, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Long Đại Thắng cam kết: Đơn vị sẽ huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo dự án đúng tiến độ và sớm đưa Cụm công nghiệp Thống Nhất đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp thiết thực vào ngân sách; đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp, đơn vị cam kết kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; hỗ trợ tối đa về thủ tục trên tinh thần cầu thị lắng nghe, giải quyết nhanh chóng và minh bạch.

Được biết, Cụm công nghiệp Thống Nhất là cụm công nghiệp thứ hai do Công ty TNHH Long Đại Thắng triển khai trên địa bàn xã Thống Nhất trong năm 2026. Trước đó, vào ngày 23/6, doanh nghiệp đã tổ chức khởi công Cụm Công nghiệp Hoành Bồ 1. Dự án có tổng mức vốn đầu tư trên 1.400tỷ đồng, được triển khai đầu tư xây dựng trên diện tích đất trên 72 ha, cách Cụm công nghiệp Thống Nhất khoảng hơn 2 km. Khi hoàn thành, Cụm Công nghiệp Hoành Bồ 1 và Cụm công nghiệp Thống Nhất sẽ tạo thêm mặt bằng sản xuất tập trung cho xã Thống Nhất và khu vực lân cận, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.