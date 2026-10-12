Quảng Ninh: Khát vọng doanh nhân trẻ đến sức bật kinh tế tư nhân

Từ khát vọng cá nhân đến sức bật của cộng đồng doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Lê Huy Hoàng quyết định trở về quê hương Quảng Ninh thay vì tìm kiếm cơ hội ở những đô thị lớn. Chàng trai sinh năm 1999, quê phường Hồng Gai, lựa chọn bắt đầu con đường lập nghiệp từ nông nghiệp, lĩnh vực vốn nhiều vất vả, đòi hỏi sự kiên trì và không dễ tạo ra giá trị gia tăng nếu chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô.

Anh Nguyễn Lê Huy Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng là gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp từ nông nghiệp của Quảng Ninh.

Nguyễn Lê Hoàng thành lập Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng, đặt mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phát triển chế biến sâu và từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đó không đơn thuần là câu chuyện của một người trẻ muốn làm giàu trên quê hương, mà còn là cách tiếp cận kinh doanh gắn lợi ích của doanh nghiệp với sinh kế của người dân.

Trong lựa chọn ấy, trà hoa vàng, loại cây được trồng tại một số địa phương của Quảng Ninh trở thành một trong những sản phẩm giàu tiềm năng mà Nguyễn Lê Huy Hoàng muốn khai thác. Theo anh, muốn phát triển sản phẩm bền vững, trước hết phải có vùng nguyên liệu đủ ổn định về sản lượng và chất lượng. Khi đầu vào được bảo đảm, doanh nghiệp mới có cơ sở đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.

Từ định hướng đó, hợp tác xã từng bước hình thành danh mục hơn 20 dòng sản phẩm, gồm trà, rượu, mứt, siro. Khoảng 80% sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, trong đó có nhiều sản phẩm đạt 4 sao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động và sử dụng khoảng 40-50 lao động thời vụ.

Dù quy mô còn khiêm tốn, mô hình cho thấy hướng đi từ sản xuất nguyên liêu sang chế biến và thương mại hoá nông sản. Việc gia tăng các công đoạn chế biến không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần giữ lại giá trị kinh tế tại địa phương, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Những nỗ lực đó đã đưa Nguyễn Lê Huy Hoàng trở thành gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp từ nông nghiệp của Quảng Ninh. Năm 2026, anh là đại diện duy nhất của thành phố và là một trong 30 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc có thành tích đặc biệt xuất sắc, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI.

Doanh nghiệp muốn nâng cao sức cạnh tranh phải chủ động đổi mới

Nếu câu chuyện của Nguyễn Lê Huy Hoàng cho thấy cách một doanh nhân trẻ tìm hướng đi từ nông sản bản địa, thì bức tranh kinh tế tư nhân ở Quảng Ninh còn được tạo nên bởi những doanh nghiệp đã tích lũy năng lực sản xuất, công nghệ và thị trường qua nhiều năm.

Tại Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, hành trình phát triển được đặt trên nền tảng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Quang Mâu, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, phường Bình Khê (TP. Quảng Ninh), doanh nghiệp muốn nâng cao sức cạnh tranh phải chủ động đổi mới, xây dựng nền tảng sản xuất xanh, bảo đảm chất lượng và minh bạch nguồn gốc xuất xứ. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu quan tâm đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động cũng như công tác an sinh xã hội tại Quảng Ninh.

Từ một doanh nghiệp sản xuất trong nước, Gốm Đất Việt đã đưa sản phẩm đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả ấy cho thấy, thị trường quốc tế không chỉ là cơ hội dành cho những tập đoàn lớn; doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng không gian kinh doanh nếu kiên trì đầu tư vào chất lượng, công nghệ và uy tín thương hiệu.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cũng quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đây là khía cạnh đáng chú ý của phát triển kinh tế tư nhân: Hiệu quả kinh doanh cần được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập và những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Hai câu chuyện, hai quy mô, hai hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào lợi thế sẵn có. Người khởi nghiệp cần biến ý tưởng thành sản phẩm; doanh nghiệp đã có vị thế phải tiếp tục đổi mới để giữ thị trường. Ở cả hai cấp độ, năng lực quản trị, khả năng tiếp cận nguồn lực và chất lượng môi trường kinh doanh đều có ý nghĩa quyết định.

Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt đã đưa sản phẩm đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhìn từ góc độ toàn TP. Quảng Ninh, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được thể hiện rõ qua những con số. Đến hết tháng 8/2026, Quảng Ninh có 14.202 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo số liệu của địa phương, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 44.431 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm 61,1% tổng thu ngân sách, đồng thời sử dụng khoảng 70,65% lực lượng lao động xã hội.

Những con số này cho thấy, kinh tế tư nhân không còn chỉ là một khu vực bổ trợ cho tăng trưởng. Đây là nguồn lực quan trọng tạo ra việc làm, huy động vốn đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp ngân sách. Sức bật của kinh tế tư nhân không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng được công bố sau mỗi quý. Sức bật ấy còn nằm ở khả năng biến tiềm năng thành sản phẩm, biến đầu tư thành năng suất, biến lợi thế địa phương thành thương hiệu và biến thành quả kinh doanh thành việc làm, thu nhập cho người dân. Đó sẽ là một phần động lực để Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

9 tháng năm 2026, GRDP Quảng Ninh tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; riêng quý III tăng 15,04%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 97.948 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; thu hút hơn 1,314 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những kết quả này phản ánh sức bật của nền kinh tế và nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh.