Quảng Ninh khẳng định vị thế 'đất lành' cho nhà đầu tư

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 237 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 16 tỷ USD.

9 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện và phương thức xúc tiến đầu tư linh hoạt. Trong giai đoạn này, Quảng Ninh thu hút được trên 1,314 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó, dự án cấp mới là 26 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 659,68 triệu USD và 21 dự án điều chỉnh tăng thêm 654,66 triệu USD.

Lũy kế đến nay, thành phố Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 16 tỷ USD. Các dự án này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và xây dựng, phản ánh niềm tin lớn của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với sự phát triển ổn định và bền vững của địa phương.

Xác định thu hút đầu tư không chỉ nhằm tăng nguồn vốn mà còn là động lực trực tiếp tạo tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ từ đầu năm 2026. Thành phố tập trung rà soát danh mục các dự án ưu tiên, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp (như Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong) và chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch để đón các dự án quy mô lớn.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến đầu tư đã chuyển từ quảng bá dàn trải sang tiếp cận trực tiếp các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố cũng phát huy hiệu quả mạng lưới doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn, biến các nhà đầu tư thành những "đại sứ" kết nối, quảng bá môi trường đầu tư của Quảng Ninh ra thế giới.

Cải cách hành chính tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Quảng Ninh. Đến nay, thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư đã được cắt giảm trên 32%; 100% thủ tục đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình và phi địa giới. Việc giải quyết thủ tục công tiếp tục duy trì tỷ lệ rất cao, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt khoảng 98%, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Quảng Ninh, khẳng định, thành phố xác định tạo lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả phục vụ. Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội, chuẩn bị dự án cho đến quá trình vận hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Tuyến đường uốn lượn bám theo Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Đi đôi với việc mở rộng quy mô, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Theo định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2025–2030), địa phương ưu tiên lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, công nghiệp chế biến - chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, logistics và các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chia sẻ, thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. “Trải thảm đỏ” trước hết phải là trải thảm bằng thể chế minh bạch, môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và sự đồng hành thực chất của chính quyền. Ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít phát thải, tạo nhiều việc làm tốt và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thành phố cũng kiên quyết rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc không còn khả năng thực hiện để thu hồi quỹ đất, giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Nhằm tiếp tục mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn mới, Quảng Ninh đang nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá như: Đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, khu kinh tế số và tri thức tự do, cũng như cơ chế phát triển Đặc khu Vân Đồn...

Những giải pháp quyết liệt và mang tính chiến lược này hứa hẹn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới, giúp Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là điểm đến đầu tư uy tín, chất lượng hàng đầu cả nước.