Quảng Ninh: Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị diễn tập

Chuẩn bị cho cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Việt Hưng năm 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10, Ban Tổ chức diễn tập phường Việt Hưng đang tập trung hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch. Trong đó, công tác huấn luyện, luyện tập thực binh được chú trọng, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế địa phương.

Những ngày qua, lực lượng dân quân tự vệ phường Việt Hưng được tổ chức huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, tập trung vào nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững”. Quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ thực hành cơ động, triển khai lực lượng, chiếm lĩnh trận địa và hiệp đồng theo từng tình huống, qua đó nâng cao khả năng tổ chức lực lượng, chấp hành mệnh lệnh và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng dân quân phường Việt Hưng tổ chức huấn luyện, luyện tập nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững”.

Anh Trương Văn Bá, chiến sĩ dân quân tự vệ Ban CHQS phường Việt Hưng, chia sẻ: “Được tham gia diễn tập, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Qua quá trình huấn luyện, được cán bộ chỉ huy hướng dẫn cụ thể, tôi nắm chắc hơn nhiệm vụ, yêu cầu của từng nội dung. Tôi xác định rõ trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập”.

Cùng với tổ chức huấn luyện, luyện tập thực binh, Ban CHQS phường Việt Hưng tập trung triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng sở chỉ huy và hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập. Các văn kiện được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Bộ CHQS thành phố, bảo đảm sát đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành. Theo Trung úy Đinh Đức Việt, Ban CHQS phường Việt Hưng, địa hình phường chủ yếu là đồi núi nên việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ xác định vị trí, tổ chức cơ động lực lượng giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, chính xác hơn.

“Thông qua bản đồ và các công cụ hỗ trợ, khi được chỉ huy giao nhiệm vụ, các đồng chí trong đơn vị có thể nhanh chóng xác định vị trí, triển khai lực lượng theo yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ còn giúp theo dõi, kiểm đếm kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, từ đó kịp thời đánh giá, điều chỉnh nội dung huấn luyện, diễn tập”, Trung úy Đinh Đức Việt cho biết.

Ban CHQS phường Bình Khê tích cực, chủ động chuẩn bị sở chỉ huy phục vụ diễn tập.

Theo Trung tá Trần Văn Hòa, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Việt Hưng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định quyết tâm cao trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đơn vị tranh thủ thời gian, tổ chức làm việc ngoài giờ để bảo đảm tiến độ. Đối với hệ thống văn kiện, đơn vị tập trung nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện theo hướng sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung được giao.

Tại phường Bình Khê, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập. Các nội dung được quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực; nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, tổ, đội.

Thượng tá Đào Đăng Hanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Khê, cho biết: “Đơn vị xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm ngay từ đầu; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Quá trình chuẩn bị được kiểm đếm hằng ngày, thường xuyên rà soát kết quả để kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm các phần việc phục vụ diễn tập hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu”. Đến nay, Ban CHQS phường đã hoàn thành xây dựng sở chỉ huy và khu vực diễn tập.

Với phương châm “chủ động, chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn”, lực lượng vũ trang các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng bước vào diễn tập. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức hiệp đồng và xử trí tình huống; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.