Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026

Quang cảnh tổ chức Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam năm 2026 tại Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu chào mừng sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công khẳng định, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng để các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy hợp tác trong phát triển công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Sự kiện cũng mở ra cơ hội để Quảng Ninh tăng cường kết nối các nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: QUANG THỌ)

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ gần 30 quốc gia, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Với chuỗi hội nghị, diễn đàn và hội thảo chuyên đề, VIDW 2026 là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định: Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam định hướng chiến lược chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi, với ba trụ cột ưu tiên. Tầm nhìn của Việt Nam là AI vì con người, AI cho mọi người, AI do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo. Tự chủ không phải là khép kín, mà là đủ năng lực để hợp tác bình đẳng và cùng chia sẻ giá trị. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung trao đổi về nhu cầu phát triển năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế. Trong khi đó, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN-EU và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam-Australia hướng tới tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành tiếp tục được triển khai thông qua Hội nghị 5G ASEAN; Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam-Trung Quốc; Hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI; và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam-Hàn Quốc.

Thông qua các hoạt động này, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế có cơ hội trao đổi về chính sách, công nghệ, tiêu chuẩn, nghiên cứu và ứng dụng; đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên, mở rộng mạng lưới hợp tác và thúc đẩy triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện kết nối nhu cầu với năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ.

Các đại biểu tham quan triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác quốc tế, cùng những hoạt động kết nối và giao lưu bên lề, sẽ góp phần tăng cường trao đổi, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, AI và các công nghệ số chiến lược là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Thông qua VIDW 2026, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường. Qua đó, sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.