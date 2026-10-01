Quảng Ninh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ông Nguyễn Việt Dũng phát biểu khai mạc.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tổ chức với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập TP Quảng Ninh nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, khi khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, làm việc và tiếp cận tri thức, học tập suốt đời không còn là sự lựa chọn, mà trở thành năng lực thiết yếu để mỗi công dân thích ứng, phát triển và chủ động nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Chủ đề năm nay đặc biệt đặt ra yêu cầu “thực học, thực hành”, gắn lý thuyết với thực tiễn, trang bị kỹ năng số, tư duy phản biện và năng lực tự học. Đồng thời làm chủ, ứng dụng AI một cách đúng mục đích, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021–2030” trên địa bàn, Thành phố đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Giai đoạn 2021–2025, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Bước sang năm 2026, trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, 100% xã, phường, đặc khu đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Mạng lưới 54/54 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã hoạt động tích cực, khảo sát nhu cầu của trên 210.000 lượt người dân và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 200.000 lượt người trong năm học 2025–2026.

Phong trào đọc sách, xây dựng thư viện số được đẩy mạnh với 47 cơ sở giáo dục đưa vào vận hành mô hình thư viện số/thư viện điện tử.

Để phong trào học tập suốt đời đi vào chiều sâu, thực chất và không chỉ dừng lại trong 7 ngày cao điểm, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường vai trò điều phối, lấy hiệu quả thụ hưởng của người dân làm thước đo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân biến tinh thần của tuần lễ thành những hành động cụ thể. Chủ động học tập, cập nhật kỹ năng mới, thực hành kỹ năng số và sẵn sàng chia sẻ tri thức với cộng đồng.

Những người thành thạo công nghệ cần tích cực hỗ trợ người còn hạn chế về kỹ năng số, qua đó lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề: “Vai trò của tự học và công nghệ” với sự góp mặt, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các điển hình học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân và dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bảo tàng – Thư viện TP Quảng Ninh cũng tổ chức hoạt động tặng sách, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc đến các em học sinh và cộng đồng.