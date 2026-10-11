Quảng Ninh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Công Hoan)

Lễ khai mạc gồm ba phần: diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức khai mạc Đại hội và chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT. Chương trình có 72 khối, với gần 5.000 người tham gia, gồm các diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên đến từ cơ quan, đơn vị, trường học và các đoàn vận động viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026, nhấn mạnh phong trào TDTT trên địa bàn đã phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Thành phố Quảng Ninh xác định phát triển TDTT là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục phát triển phong trào TDTT quần chúng, chú trọng thể thao học đường; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

Dự lễ khai mạc có ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên. (Ảnh: Công Hoan)

Chương trình có 72 khối, với gần 5.000 người tham gia, gồm các diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên đến từ cơ quan, đơn vị, trường học và các đoàn vận động viên. (Ảnh: Công Hoan)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu và đạt thành tích tại các cấp. Đồng thời, đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm luật thi đấu; đội ngũ trọng tài bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, góp phần tổ chức Đại hội an toàn, trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT tại các ngành, địa phương; phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao và chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đến nay, công tác tổ chức Đại hội TDTT đã được triển khai rộng khắp. 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức Đại hội; Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang thành phố đều tích cực tổ chức triển khai. Cấp thành phố đã hoàn thành 17/18 môn thi đấu, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. (Ảnh: Công Hoan)

Thông qua Đại hội, thành phố hướng tới tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư, từng bước đưa việc tập luyện TDTT trở thành nhu cầu thường xuyên trong đời sống nhân dân.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra ngày 13/10/2026 tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Tuần Châu.