Quảng Ninh: Khai mạc Cuộc thi 'Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử' năm 2026

Thí sinh thể hiện tài năng thuyết trình giới thiệu về Di sản thế giới Yên Tử. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tham gia vòng sơ khảo, 33 thí sinh phải thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình và khả năng giới thiệu về Di sản thế giới Yên Tử thông qua phần thi “Tỏa sáng cùng di sản”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử cho biết, Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hình ảnh Yên Tử - vùng đất thiêng gắn với lịch sử, văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam; giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương đến đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự cuộc thi. (Ảnh: QUANG THỌ)

Với thời lượng tối đa 7 phút, mỗi thí sinh thể hiện sự hiểu biết và khả năng giới thiệu về Yên Tử thông qua chủ đề đã lựa chọn. Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trở thành chất liệu để các thí sinh gửi gắm tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất di sản.

Thí sinh thể hiện tài năng thuyết trình giới thiệu về Di sản thế giới Yên Tử. (Ảnh: QUANG THỌ)

Với những cách tiếp cận riêng, các thí sinh tập trung giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của Di sản thế giới Yên Tử, cùng những nét đặc sắc trong tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm, qua đó, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Cuộc thi là dịp để phát hiện những cá nhân có khả năng thuyết trình, giới thiệu và quảng bá di sản; đồng thời tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng truyền đạt, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa địa phương, qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tuyên truyền viên, quảng bá hình ảnh Yên Tử, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách trong nước, quốc tế.

Ban giám khảo và các đại biểu tham dự cuộc thi. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử đến đông đảo nhân dân và du khách.