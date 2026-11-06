Quảng Ninh kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị..

Đoàn công tác do ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh làm Trưởng đoàn. Tại hội nghị, đại diện thành phố đã giới thiệu những lợi thế về kinh tế biển, tiềm năng nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc về cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối cung cầu và phát triển thị trường.

Quảng Ninh có đường bờ biển dài khoảng 250km, cùng hệ thống đảo, vịnh, vùng triều và ngư trường rộng lớn. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ các hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ thủy sản. Theo định hướng phát triển, thành phố quy hoạch khoảng 45.246ha mặt biển phục vụ nuôi biển. Năm 2026, địa phương phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 120.300 tấn, trong đó sản lượng nuôi biển đạt 73.000 tấn. Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, Quảng Ninh đang thúc đẩy chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản từ phao xốp sang phao nổi HDPE; nâng cao chất lượng vùng nuôi, kiểm soát môi trường và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu gian hàng của Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh tham dự Triển lãm quốc tế Thủy sản Busan 2026 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO, do thành phố Busan tổ chức..

Đây là những giải pháp nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động nuôi biển, giảm tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại hội nghị, thành phố Quảng Ninh đề xuất tăng cường kết nối cung cầu thủy sản, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao, sản xuất giống, chế biến thủy sản và kho lạnh. Địa phương cũng mong muốn phối hợp với các cơ quan, hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại của Hàn Quốc để kết nối trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủy sản trong nước; đồng thời tổ chức các chương trình khảo sát thực tế vùng nuôi, cơ sở chế biến và những địa điểm có tiềm năng đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Quảng Ninh đã tham quan Triển lãm quốc tế Thủy sản Busan 2026 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO, tìm hiểu các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có gian hàng của Công ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh. Việc chủ động kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt tại những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành thủy sản Quảng Ninh. Qua đó, địa phương có thêm cơ hội thu hút công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, phát triển chuỗi cung ứng và từng bước đưa sản phẩm thủy sản có chất lượng tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.