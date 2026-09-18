Quảng Ninh: Huy động hàng trăm cán bộ khống chế đám cháy tại chợ Kim Sơn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 18.9 tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, Quảng Ninh. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực bán vải, quần áo trong chợ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại một số ki-ốt thuộc khu vực chợ Kim Sơn, lãnh đạo phường Mạo Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Phường đã khẩn trương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; triển khai phương án khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Cơ quan chức năng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để dập tắt đám cháy

Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê, làm rõ.