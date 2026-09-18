Quảng Ninh: Huy động hàng trăm cán bộ khống chế đám cháy tại chợ Kim Sơn
Khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa và ngăn cháy lan.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 18.9 tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, Quảng Ninh. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực bán vải, quần áo trong chợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại một số ki-ốt thuộc khu vực chợ Kim Sơn, lãnh đạo phường Mạo Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.
Phường đã khẩn trương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; triển khai phương án khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng.
Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê, làm rõ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-minh-do-thi/quang-ninh-huy-dong-hang-tram-can-bo-khong-che-dam-chay-tai-cho-kim-son-266421.html