Quảng Ninh hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách du lịch

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 8 của Việt Nam từ ngày 01/9/2026. Ảnh: Du lịch Quảng Ninh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách. Trong số này, khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú khoảng 7,3 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung vào những điểm đến quen thuộc, Quảng Ninh đang hướng tới việc tạo thêm lý do để du khách quay trở lại thông qua các sự kiện được tổ chức ở nhiều thời điểm trong năm. Cùng với đó, hoạt động quảng bá, xúc tiến được mở rộng theo hướng tăng kết nối với thị trường quốc tế, doanh nghiệp lữ hành và các địa phương.

Sức nóng của du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng tiếp tục duy trì trong quý 4/2026 khi hàng loạt sự kiện lớn chuẩn bị diễn ra như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026 và Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh…

Cùng với đó, theo lịch tàu biển năm 2026 của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mùa du lịch tàu biển tại Quảng Ninh năm nay có sự tham gia của thêm nhiều thương hiệu tàu quốc tế. Tần suất tàu phân bổ khá rõ theo mùa, trong đó, tháng 12 có số lượt tàu cao với khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Cơ cấu tàu trong lịch trình cũng đa dạng, từ các tàu có sức chứa vài trăm khách đến những tàu có khả năng phục vụ trên 2.000 khách.

Sức nóng của du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng tiếp tục duy trì trong quý 4/2026. Ảnh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: "Năm nay, một trong các hãng tàu lớn nhất Trung Quốc sẽ quay trở lại Việt Nam, dự kiến tháng 11 tàu Adora Magic City đưa khoảng 5.000 khách cập cảng. Ngoài việc mang lượng khách lớn từ nội địa Trung Quốc sang Việt Nam, các hãng tàu mong muốn sẽ đón được du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc, qua đó tạo tiền đề cho những chuyến tàu biển đi từ phía Bắc Hải, Hải Nam, Hồng Kông".

Để phục vụ dòng khách này, các đơn vị lữ hành xây dựng các chương trình tham quan có thời gian phù hợp với lịch tàu, tập trung vào những điểm đến như vịnh Hạ Long, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, các điểm văn hóa, ẩm thực và mua sắm. Quảng Ninh cũng tăng cường kết nối các điểm đến Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng để đa dạng hóa lựa chọn cho du khách tàu biển.

Ngày 19/9 vừa qua, tại cuộc làm việc với Hiệp hội Du lịch và một số doanh nghiệp dịch vụ, lữ hành, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đã trao đổi về những giải pháp thúc đẩy du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đây được xem là thời điểm để Quảng Ninh nhìn lại mô hình tăng trưởng du lịch, không chỉ ở lượng khách mà ở chất lượng sản phẩm, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị gia tăng trong toàn bộ chuỗi dịch vụ. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây được xem là thời điểm để Quảng Ninh nhìn lại mô hình tăng trưởng du lịch. Ảnh: Chùa Yên Tử

Đầu tiên, theo Hiệp hội, cần xây dựng một hệ sinh thái thương hiệu thống nhất, trong đó Hạ Long là thương hiệu quốc tế, Yên Tử là thương hiệu văn hóa - tâm linh, Vân Đồn, Cô Tô gắn với biển đảo - nghỉ dưỡng; miền Đông và miền núi tạo dấu ấn bằng sinh thái, cộng đồng và văn hóa bản địa. Đây là bước chuyển từ quảng bá từng điểm đến sang xây dựng nhận diện chung cho một không gian du lịch rộng lớn.

Du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái, trekking, văn hóa dân tộc, ẩm thực bản địa và OCOP được xem là những hướng đi có thể mở rộng không gian du lịch. Hải sản, chả mực, sản phẩm OCOP cùng ẩm thực các dân tộc cần được nâng từ “đặc sản” thành trải nghiệm có câu chuyện. Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật kể chuyện về biển, di sản, Phật giáo Trúc Lâm và văn hóa các cộng đồng dân tộc.

Về lưu trú, thay vì chạy theo số lượng phòng, trọng tâm được đề xuất là các khách sạn, resort, boutique resort, wellness resort, retreat và sản phẩm nghỉ dưỡng chuyên đề, hình thành chuỗi sản phẩm liên kết Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô - Yên Tử.

Ngoài ra, Quảng Ninh cần phát triển MICE, golf, thể thao biển và wellness, hướng tới nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và giảm tính mùa vụ. Hiệp hội đề xuất nghiên cứu nền tảng “Quảng Ninh Smart Tourism Platform”, tích hợp vé điện tử, bản đồ số, dữ liệu du khách, thanh toán số, hỗ trợ AI và quảng bá đa ngôn ngữ... Đây là bước chuyển từ quản lý khách sang quản trị hệ sinh thái du lịch bằng dữ liệu.

Ngày 23 – 24/9 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2027. Hội nghị sẽ tập trung thông tin, đánh giá tình hình hoạt động lữ hành trong năm 2026; phân tích những chuyển biến của thị trường, những vấn đề còn tồn tại, điểm nghẽn trong hoạt động lữ hành.

Quảng Ninh sẽ có cơ hội trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật của điểm đến. Ảnh: Du lịch Quảng Ninh

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra tọa đàm “Hợp lực quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam”, hướng tới xây dựng, triển khai những chiến dịch quảng bá có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thị trường và nhóm khách. Bên cạnh đó sẽ có các hoạt động bên lề: Chương trình Famtrip Quảng Ninh; giới thiệu du lịch Quảng Ninh; kết nối B2B giữa doanh nghiệp Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong và ngoài tỉnh…

Đây là cơ hội để Quảng Ninh trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật của điểm đến. Đặc biệt, thông qua chương trình Famtrip và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, những sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của Quảng Ninh, trong đó có các sản phẩm OCOP, sẽ được giới thiệu trực tiếp tới các đơn vị lữ hành và đối tác thị trường. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Quảng Ninh trao đổi trực tiếp với các đối tác, nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng các chương trình, tour tuyến mới.

Với lịch sự kiện và đón khách quốc tế tập trung vào các tháng cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.