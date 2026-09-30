Quảng Ninh hướng đến mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026

Chương trình Carnaval Hạ Long 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Chương trình kích cầu du lịch thu-đông 2026 được triển khai đến hết tháng 12/2026, không chỉ tập trung vào giảm giá phòng, mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua các gói dịch vụ kết hợp.

Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến hơn 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng như bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú. Đáng chú ý như Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm giá 55%; FTE Hạ Long giảm giá từ 46-60%; À La Carte Hạ Long giảm giá 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm giá từ 30-40%... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, qua đó mở rộng lựa chọn cho du khách thay vì chỉ đơn thuần giảm giá phòng.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chương trình kích cầu. Một số đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ; Chã Village Hạ Long giảm 50% giá đồ uống cùng nhiều chương trình ưu đãi khác đang được triển khai trong mùa thu-đông.

Việc các doanh nghiệp cùng tham gia kích cầu đang tạo nên một chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, giúp du khách có thêm lý do để lựa chọn Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Du khách trải nghiệm leo núi ở xã Lục Hồn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Cùng với các chương trình kích cầu của doanh nghiệp, từ nay đến hết năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Việc kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch và chính sách kích cầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và quay trở lại Quảng Ninh ở những mùa tiếp theo.

Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày càng đa dạng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn, hơn 35% lượng khách quốc tế; khách đến Quảng Ninh qua đường bộ, hàng không và đường biển. Đặc biệt, du lịch tàu biển quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách.

Du khách quốc tế đến Quảng Ninh bằng tàu biển ngày càng tăng mạnh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được mở rộng tới các thị trường Nga, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Thành phố đã tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế; ký kết hợp tác phát triển văn hóa và du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); đồng thời tổ chức các hội nghị, chương trình khảo sát, xúc tiến và quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch Quảng Ninh.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp nhằm bảo đảm các hoạt động du lịch, dịch vụ được thực hiện đúng quy định, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Với Chương trình kích cầu cùng những giải pháp mạnh mẽ về nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm, mở rộng sức hút của điểm đến cùng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thành phố Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026, tổng thu từ du lịch hơn 71.000 tỷ đồng.