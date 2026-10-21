Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh hướng dẫn lập hồ sơ công nhận làng nghề, phương án bảo vệ môi trường.

Ngày 14/10/2026, cuộc họp được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 15/6/2026 về thực hiện Đề án phát triển các làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch giai đoạn 2026–2030.

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống; đồng thời, Chi cục Bảo vệ môi trường hướng dẫn việc lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động rà soát, thống kê hiện trạng hoạt động của các làng nghề, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định./.