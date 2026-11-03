Quảng Ninh hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, thương mại

Ngày 2.11, trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Cheongju (Hàn Quốc). Ông Lee Jang Sub, Thị trưởng thành phố Cheongju, tiếp và làm việc cùng đoàn.

Hai bên cùng trao đổi về các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Thị trưởng thành phố Cheongju đề xuất thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Cheongju tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua Văn phòng Thương mại ở nước ngoài của thành phố; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh tế, triển lãm quốc tế và hoạt động xúc tiến xuất khẩu.

Trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, hai địa phương trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản tiêu biểu, trong đó có di sản Jikji của Cheongju và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh; nghiên cứu cơ hội quảng bá, kết nối các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên như Triển lãm quốc tế Thủ công mỹ nghệ Cheongju và Carnaval Hạ Long.

Trong lĩnh vực văn hoá, du lịch hai bên cùng trao đổi phát huy giá trị bảo tồn

Hai bên cũng quan tâm chia sẻ kinh nghiệm tái thiết đô thị, phát triển không gian văn hóa, sinh thái và không gian ven sông, hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thị trưởng thành phố Cheongju. Đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai địa phương cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị hai thành phố tăng cường trao đổi các đoàn công tác chuyên đề, có sự tham gia của cơ quan chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác thực tế.

Đoàn có những chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế

Thành phố Quảng Ninh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Cheongju và Hàn Quốc tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Thương mại ở nước ngoài của thành phố Cheongju, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương mại, đầu tư.

Đối với lĩnh vực du lịch, văn hóa, thành phố Quảng Ninh hoan nghênh đề xuất hợp tác bảo tồn di sản, quảng bá các sự kiện tiêu biểu; giao Sở VHTTDL làm đầu mối phối hợp, triển khai các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp du lịch. Hai bên cũng sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, tái thiết đô thị, tổ chức và khai thác hiệu quả các không gian công cộng, sinh thái, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và phát triển đô thị bền vững.

Để bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh đề nghị hai địa phương tiếp tục duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ. Trong đó, Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc chính quyền thành phố Cheongju sẽ là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy thực hiện các chương trình hợp tác.

Thống nhất với những định hướng trao đổi, hai bên bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và thành phố Cheongju sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, ông Lê Văn Ánh trân trọng mời đoàn đại biểu, các doanh nghiệp và đoàn nghệ thuật thành phố Cheongju sang thăm Quảng Ninh, tham dự Carnaval Hạ Long 2027 dự kiến tổ chức vào đầu quý II.2027, kết hợp tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng du lịch của địa phương.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã đến thăm Bảo tàng In ấn cổ Cheongju, khảo sát hoạt động tại Công ty Công nghệ Yujin Technology và Bảo tàng Thủ công Hàn Quốc, tìm hiểu kinh nghiệm bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp công nghệ và quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương.