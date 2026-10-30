Quảng Ninh hợp tác du lịch với Indonesia

Ngày 29.10, Lãnh đạo sở, ngành của thành phố Quảng Ninh vừa có buổi trao đổi, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư Indonesia.

Quang cảnh hội nghị

Về thương mại, Quảng Ninh đề xuất tăng cường kết nối xuất nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của mỗi bên; hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản, thủy sản và thực phẩm đạt chuẩn Halal, phục vụ thị trường các nước Hồi giáo.

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố mong muốn các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước xây dựng thêm các tour, tuyến; nghiên cứu khai thác các chuyến bay thuê chuyến hoặc mở đường bay thẳng kết nối Indonesia với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thúc đẩy trao đổi khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh khẳng định: Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp; coi sự thành công, hiệu quả và sự phát triển thịnh vượng của các nhà đầu tư Indonesia tại Quảng Ninh cũng chính là sự thành công và phát triển của thành phố.

Quảng Ninh kí kết hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Dian Nuswantoro, Indonesia cũng kí kết biên bản ghi nhớ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch và các cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ninh, hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và thế mạnh của tỉnh Trung Java, Indonesia. Các nội dung trao đổi tập trung vào chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư và khả năng kết nối thị trường du lịch.

Các biên bản ghi nhớ được kí kết tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước. Cụ thể: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Dian Nuswantoro, Indonesia; Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Pertamina, Indonesia; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

Các đối tác cùng kí biên bản ghi nhớ

Các biên bản ghi nhớ hướng tới thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên; tăng cường hợp tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho Quảng Ninh và các đối tác.

Các biên bản ghi nhớ là cơ sở để các trường cụ thể hóa nội dung đã thống nhất thành những chương trình, hoạt động thiết thực. Thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác.

Ngày mai (30.10) sẽ tiếp tục diễn ra Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026, kết nối bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia.