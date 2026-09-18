Quảng Ninh: Hơn 100 người dập đám cháy chợ Kim Sơn

Sáng 18/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kinh doanh quần áo, giày dép và những mặt hàng dễ cháy trong chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động dập lửa.

Cháy lớn tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê. Ảnh: Văn Đạt

Khoảng 8h09, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Quảng Ninh nhận được tin báo cháy tại chợ Kim Sơn. Lực lượng, phương tiện chữa cháy nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa đã phát triển mạnh tại khu vực tập trung nhiều gian hàng kinh doanh quần áo, giày dép và một số mặt hàng khác. Do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như vải vóc, hàng hóa, đám cháy lan nhanh, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với UBND phường Mạo Khê, Công an phường Mạo Khê, ngành điện lực cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều mũi chữa cháy, khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chi viện từ Công an thành phố Hải Phòng cũng được huy động đến hỗ trợ. Lãnh đạo phường Mạo Khê trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh

Tổng cộng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và nhiều phương tiện được huy động tham gia xử lý vụ việc. Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Một người dân sống gần chợ cho biết, khi nghe tiếng hô hoán và chạy ra ngoài, ông thấy ngọn lửa đã bốc cao, khói đen bao trùm khu vực.

Theo người dân, nơi xảy ra cháy tập trung nhiều hộ kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng và hàng ăn.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tổ chức thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.