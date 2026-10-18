Quảng Ninh: Hơn 1.200 phụ nữ tham gia chương trình 'Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản'

Tham gia chương trình có hơn 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn phường.

Các chị em rạng rỡ trong ngày hội

Trong không gian bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, các đội cùng trình diễn những tiết mục dân vũ được dàn dựng công phu trên nền nhạc sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và năng động của phụ nữ địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích cho chị em phụ nữ

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần.

Chương trình "Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản" thu hút sự tham gia của nhiều chị em

Đây cũng là dịp để phụ nữ Hạ Long thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng sự kiện Quảng Ninh vừa trở thành thành phố.

Các đại biểu nhận hoa chúc mừng

Thông qua chương trình, phường Hạ Long tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, thanh lịch, năng động và giàu bản sắc. Qua đó, góp phần kích cầu du lịch và xây dựng phường Hạ Long “Trọng điểm, kiểu mẫu, giàu mạnh, nghĩa tình, hạnh phúc”.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn chị em phụ nữ