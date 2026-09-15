Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN 803 mộ liệt sĩ trước thời hạn

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau gần 200 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Thành phố đã ban hành 22 văn bản, kế hoạch, quyết định, hướng dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền với hơn 1.500 tin, bài, phóng sự; hoàn thiện danh sách 9.512 liệt sĩ trên địa bàn.

Đặc biệt, thành phố đã khảo sát 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, xác định 803 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau gần 50 ngày triển khai, đến ngày 14-7-2026, Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu tại 803/803 mộ, thu được 713 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Với kết quả này, thành phố hoàn thành nhiệm vụ sớm 130 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và sớm 330 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng chí đánh giá cao kết quả lấy mẫu sinh phẩm tại 803 phần mộ trong thời gian ngắn, bảo đảm an toàn, đúng quy định, thể hiện quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam đề nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đẩy mạnh rà soát, xác minh, kết luận địa bàn, nhất là những khu vực còn thông tin về liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu nhưng chưa được tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ; chủ động phối hợp trong đối chiếu, giám định ADN, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin; ứng dụng khoa học, công nghệ trong thu thập, xử lý và kết nối dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm quá trình thực hiện chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai Anh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời yêu cầu không chủ quan với kết quả đạt được, tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, chuẩn hóa dữ liệu và thu thập thông tin từ thân nhân, nhân chứng.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung rà soát, xác minh những địa bàn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, khi đủ căn cứ kịp thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Vũ Thị Mai Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch, tiến độ thực hiện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chiến dịch.