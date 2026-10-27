Quảng Ninh: Hoàn thành bố trí các điểm cứu sinh
Tính đến ngày 27-10, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP Quảng Ninh đã hoàn thành việc bố trí các điểm cứu sinh, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Theo đó, các địa phương chủ động rà soát địa bàn, xác định vị trí đặt các điểm cứu sinh phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm địa hình và yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Quá trình triển khai được gắn với công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất cần thiết, bảo đảm sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Việc hoàn thành bố trí các điểm cứu sinh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp trong công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, sự cố ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quang-ninh-hoan-thanh-bo-tri-cac-diem-cuu-sinh-1062251