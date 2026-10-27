Quảng Ninh: Hoàn thành bố trí các điểm cứu sinh

Theo đó, các địa phương chủ động rà soát địa bàn, xác định vị trí đặt các điểm cứu sinh phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm địa hình và yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quá trình triển khai được gắn với công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất cần thiết, bảo đảm sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Điểm cứu sinh tại phường Liên Hòa (Quảng Ninh).

Điểm cứu sinh tại phường Hồng Gai sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Việc hoàn thành bố trí các điểm cứu sinh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp trong công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, sự cố ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống.