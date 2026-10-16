Quảng Ninh: Hai bị cáo đang hưởng án treo tiếp tục hỗn chiến, cùng nhóm đối tượng lĩnh án

Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hỗn chiến bằng hung khí trên đường Hùng Vương, phường Móng Cái 3.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh).

Các bị cáo gồm: Nguyễn Hiệp Hoàng (SN 2008), Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 2008), cùng trú tại xã Hải Ninh; Trần Công Tấn (SN 2009), trú tại phường Móng Cái 1 và Lê Văn Nam (SN 2009), trú tại xã Hải Ninh.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 28/3/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Hiệp Hoàng và Nguyễn Hoàng Hiệp biết nhóm của Trần Công Tấn đang tìm đánh mình nên hai bên nhắn tin thách thức nhau. Sau đó, Hoàng và Hiệp rủ Lê Văn Nam chuẩn bị hung khí để tìm nhóm của Tấn giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 0h30 ngày 29/3/2026, tại khu vực đường Hùng Vương, phường Móng Cái 3, hai nhóm gặp nhau, chửi bới rồi lao vào đánh nhau. Các đối tượng sử dụng tay, chân cùng nhiều hung khí như kiếm, ná cao su, gạch đá để tấn công đối phương. Khi nghe tiếng hô có Công an, nhóm của Hoàng và Hiệp vứt lại hung khí rồi bỏ chạy.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ việc. Hình ảnh camera và video do người dân cung cấp phù hợp với lời khai của các bị cáo, phục vụ quá trình làm rõ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của người dân khu vực xảy ra vụ việc. Đáng chú ý, Nguyễn Hiệp Hoàng và Nguyễn Hoàng Hiệp đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng tiếp tục phạm tội mới.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Hiệp Hoàng 18 tháng tù; Nguyễn Hoàng Hiệp 18 tháng tù; Trần Công Tấn 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng; Lê Văn Nam 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".