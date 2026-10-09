Quảng Ninh góp ý 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân

Bốn dự án luật được đưa ra tham vấn gồm: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Từ thực tiễn quản lý và hoạt động chuyên môn, các đại biểu tập trung đề xuất hoàn thiện những quy định còn cần làm rõ, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phân định cụ thể trách nhiệm và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các ý kiến đề nghị phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan, tăng cường hậu kiểm theo mức độ rủi ro; hoàn thiện quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, lưu mẫu thức ăn và xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm. Việc hạn chế chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm, điều kiện hiến, lấy mô và bộ phận cơ thể người; quyền, nghĩa vụ của người hiến, người nhận. Cùng với đó là cơ chế bảo đảm nguồn lực phát triển hoạt động ghép tạng và các quy định nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi trong hiến, ghép.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nội dung góp ý tập trung vào quản lý thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine mới, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và nâng cao hiệu quả thực thi các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh ghi nhận các ý kiến.

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược và phòng, chống tác hại của rượu, bia, các đại biểu đề xuất hoàn thiện quy định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quy trình xác định mức độ khuyết tật; quản lý hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quản lý thuốc, giá thuốc, truy xuất nguồn gốc và kinh doanh thuốc trên môi trường mạng.

Các ý kiến đồng thời nhấn mạnh yêu cầu làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện, góp phần khắc phục những bất cập có thể phát sinh trong thực tiễn.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các dự thảo luật, hướng tới xây dựng quy định pháp luật sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.