Quảng Ninh: Góp phần đưa các Luật của Quốc hội khóa XVI vào cuộc sống

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các văn bản được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Đối với thành phố Quảng Ninh, việc kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định mới có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về quản trị, tổ chức thực hiện pháp luật và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh yêu cầu đưa các quy định pháp luật mới vào thực tiễn, gắn phổ biến pháp luật với tổ chức thi hành, quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Phạm Phúc Thịnh, Phó Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Cục Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Đồng chí Trần Văn Tùy, Phó Trưởng phòng Quản lý phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phổ biến một số điểm đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16.

Các báo cáo viên của Bộ Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của một số luật tại hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện các quy định mới. Qua đó góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố nắm rõ hơn những nội dung mới của pháp luật, thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua luật mới là bước quan trọng, song hiệu quả của chính sách phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện.

Vì vậy, các cơ quan chuyên môn cần khẩn trương rà soát các quy định của hai luật và văn bản liên quan, chủ động chuẩn bị điều kiện để triển khai khi luật có hiệu lực; đồng thời thường xuyên theo dõi thực tiễn, kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn; lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan trực tiếp thực hiện để phản ánh thực tiễn Quảng Ninh đến Quốc hội, góp phần đưa các quyết sách của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.