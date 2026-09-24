Quảng Ninh gỡ những 'điểm nghẽn' trong giải ngân vốn đầu tư công

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh cho biết, nguồn vốn đã giải ngân của thành phố trong 8 tháng đầu năm đã góp phần đưa nhiều công trình vào khai thác, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả khối lượng vốn còn lại, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án. Qua rà soát của UBND tỉnh, vẫn còn một số tồn tại cần sớm xử lý như nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, còn tồn đọng tài khoản; một số công trình kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đó, các địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng, với mục tiêu hoàn thành bàn giao trên 880 ha trong tháng 9 cho các dự án trọng điểm; đồng thời, bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công.

Một điểm đáng chú ý là kết quả giải ngân sẽ tiếp tục được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiến độ thực hiện từng dự án, từng đơn vị sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét trách nhiệm của cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị. Qua đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công và bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Công trường thi công dự án đường giao thông. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Song song với việc thúc đẩy tiến độ các dự án, Quảng Ninh cũng yêu cầu khẩn trương xử lý phần vốn chưa được phân bổ. Sở Tài chính được giao rà soát các dự án đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 còn lại. Các địa phương đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác, bảo đảm nguồn lực được đưa vào sử dụng kịp thời.

Đối với các dự án đang triển khai, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư; thực hiện nghiêm việc cập nhật, báo cáo kết quả giải ngân trên hệ thống thông tin của Bộ Tài chính nhằm phục vụ công tác điều hành, giám sát và đánh giá tiến độ.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực III theo dõi sát tiến độ theo tuần, công khai các đơn vị chậm trễ và đề xuất điều chuyển vốn kịp thời từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các công trình có năng lực hấp thụ vốn tốt.

Theo Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh, tính đến hết tháng 8/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh đạt 36.850 tỷ đồng, gồm vốn kéo dài từ năm 2025 và kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Trong số đó, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 33.054 tỷ đồng, gồm 29.521 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 3.533 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Lũy kế 8 tháng, toàn thành phố đã giải ngân 13.119 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 11.719 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn đáng kể so với mức 36% của cùng kỳ năm trước.