Quảng Ninh giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

Theo Sở Công thương Quảng Ninh, địa phương hiện có hệ thống hạ tầng cung ứng xăng dầu quy mô lớn với vai trò quan trọng trong khu vực. Cảng B12 có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 40.000 DWT, công suất khai thác khoảng 6 triệu m3/năm; cùng với đó là 5 kho xăng dầu có tổng sức chứa gần 337.000 m3, hơn 500 km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh và trên 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ khách hàng trên đất liền và khu vực biển.

Hệ thống này giúp Quảng Ninh duy trì lượng xăng dầu tồn chứa và lưu chuyển hằng năm khoảng 4,4 - 4,6 triệu m3/tấn, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế lớn. Đồng thời, theo quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu và khí đốt quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương được định hướng xây dựng thêm 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 346.000 - 376.000 m3.

Năm 2026, tổng nhu cầu xăng dầu đăng ký phục vụ kinh doanh của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Quảng Ninh đạt khoảng 4,632 triệu m3. Trong đó, lượng tiêu thụ trực tiếp tại địa phương ước khoảng 1,25 triệu m3, phục vụ các lĩnh vực quan trọng như khai thác than, sản xuất điện, xây dựng, vận tải và du lịch.

Từ đầu tháng 3/2026, ảnh hưởng từ căng thẳng tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô thế giới tăng mạnh, có thời điểm tiến sát mức 120 USD/thùng. Giá dầu diesel trong nước từng vượt 44.000 đồng/lít, kéo theo chi phí đầu vào tăng cao đối với nhiều ngành sử dụng nhiên liệu lớn như khai thác than, vận tải biển, logistics và xây dựng.

Trong một số thời điểm, nguồn cung gặp khó khăn, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối phải điều chỉnh lượng hàng cung ứng theo ngày để cân đối thị trường. Một số cửa hàng bán lẻ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng.

Trước tình hình đó, Sở Công thương Quảng Ninh đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên nhiên liệu cho các hoạt động sản xuất trọng điểm như khai thác than, thi công các dự án xây dựng lớn và vận hành tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Năm 2026, tổng nhu cầu xăng dầu đăng ký phục vụ kinh doanh của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Quảng Ninh đạt khoảng 4,632 triệu m3. Ảnh T.D

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật, không găm hàng, không tạo khan hiếm giả tạo, không tự ý ngừng bán hoặc bán sai giá niêm yết. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Nhờ các giải pháp điều hành kịp thời, dù thị trường từng chịu tác động bởi biến động quốc tế, Quảng Ninh vẫn duy trì hoạt động cung ứng ổn định, không xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung, Quảng Ninh cũng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026. Trong giai đoạn đầu triển khai, việc phối trộn xăng sinh học còn gặp một số khó khăn do hạn chế về điều kiện kỹ thuật và nguồn cung. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động kinh doanh xăng E10 trên địa bàn đã dần ổn định, chưa ghi nhận trường hợp vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục được ngành chức năng triển khai thường xuyên. Trong năm 2026, Sở Công thương đã phối hợp kiểm tra 6 thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối; lực lượng quản lý thị trường tổ chức 30 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 286 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc sử dụng lao động chưa được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường, chưa đăng ký thời gian bán hàng theo quy định, kinh doanh khi chưa có giấy phép hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ./.