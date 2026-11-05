Ngày 5/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, UBND TP Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Quảng Ninh giảm thêm 101 đầu mối trường học.

Theo phương án được Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh thống nhất, mạng lưới giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở liên quan sẽ giảm từ 290 xuống còn 189 cơ sở, tương ứng giảm 101 đầu mối.

Thành phố đặt mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư và quản trị trường học. Đội ngũ được cơ cấu lại theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Quá trình sắp xếp phải giữ ổn định quy mô học sinh tại các điểm trường, phân hiệu; bảo đảm việc dạy và học diễn ra liên tục, nhất là ở những trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu và điểm trường. Quyền lợi hợp pháp của người học, chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động phải được bảo đảm.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành hướng dẫn về trình tự, thủ tục sắp xếp trước ngày 10/11. Nội dung hướng dẫn bao gồm việc bàn giao, kiện toàn tổ chức, bố trí giáo viên, quản lý tài chính và tài sản.

Đối với các trường thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Sở phải trình hồ sơ sắp xếp trước ngày 1/12. UBND các xã, phường, đặc khu hoàn thành ban hành quyết định sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 5/12.

Đây là đợt tổ chức lại mạng lưới giáo dục công lập tiếp theo của Quảng Ninh. Trước đó, vào tháng 10/2025, địa phương đã giảm từ 570 xuống còn 290 cơ sở. Theo đánh giá của UBND thành phố, sau một năm vận hành, chất lượng giáo dục cơ bản được giữ vững, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực bước đầu được nâng lên.

Cùng với hệ thống mầm non, phổ thông, Quảng Ninh triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc chuẩn bị tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Thành phố yêu cầu quá trình tổ chức lại không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.