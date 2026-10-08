Quảng Ninh: Giám sát công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết 57, phường Yên Tử đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Hạ tầng, trang thiết bị và các nền tảng số cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành; các nền tảng phục vụ thông tin, tuyên truyền, tương tác với người dân được quan tâm triển khai.

Chuyển đổi số cũng từng bước đi vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch thông qua số hóa thông tin, ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được chú trọng; hệ thống mạng nội bộ UBND phường đã được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, việc quản lý tài khoản, thiết bị, phần mềm và các giải pháp bảo mật từng bước được tăng cường. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, góp phần phổ cập kỹ năng số trong cán bộ và nhân dân.

Đoàn giám sát làm việc với phường Yên Tử

Tại phường Hoàng Quế, chủ trương chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng hệ thống kế hoạch triển khai kịp thời, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh và phát huy vai trò của 11 Tổ công nghệ số cộng đồng. Chuyển đổi số được triển khai khá rõ nét trong giáo dục, y tế, thông tin, văn hóa và đời sống dân cư. 100% cơ sở giáo dục sử dụng quản trị số; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số; 100% giáo viên thực hiện gửi, duyệt kế hoạch bài dạy trên môi trường số.

Trong lĩnh vực y tế, 98,14% người dân đã được cập nhật dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử. Phường duy trì 1 Cổng thông tin điện tử cùng 16 trang, nhóm thông tin chính thống, tạo thêm các kênh kết nối, tương tác với người dân. Hạ tầng số tại cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, với 11/11 nhà văn hóa khu phố được trang bị máy tính kết nối Internet, Wi-Fi, màn hình trình chiếu và thiết bị âm thanh; đồng thời từng bước số hóa thông tin, tư liệu về 19 di tích, góp phần phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến các văn bản chỉ đạo, nguồn lực bố trí thực hiện chuyển đổi số, trang sắm thiết bị, thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, cơ chế phối hợp…

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hoá – xã hội HĐND thành phố Vũ Thị Diệu Linh đề nghị, các địa phương tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố về chuyển đổi số, bố trí nguồn lực phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Ban Văn hoá - xã hội HĐND thành phố Quảng Ninh giám sát tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

Trước đó, Đoàn Giám sát Ban Văn hoá – xã hội HĐND thành phố đã làm việc với Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng thành phố, Bảo tàng – Thư viện thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trường THCS Lê Văn Tám, phường Mông Dương.