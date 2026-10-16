Quảng Ninh ghi nhận tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực kinh tế

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy UBND TP. Quảng Ninh đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bám sát các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thành ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, đặc biệt là các Nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị.

Thành phố xác định giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 13% là nhiệm vụ trung tâm, lấy đầu tư công dẫn dắt và chủ động điều chỉnh kịch bản điều hành. Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP. Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số GRDP, trong đó, GRDP quý III tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%.

Ảnh minh hoạ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có khả năng hoàn thành kịch bản tăng trưởng đã đề ra; 05/05 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu hoàn thành kịch bản cả quý III và 9 tháng. 9 tháng đầu năm đã thành lập 06 cụm công nghiệp (363,27 ha), khởi công 09 cụm công nghiệp (516,84 ha); 07 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút thêm 38 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.027 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng ước đạt 66.725 tỷ đồng, tăng 27,46% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý III ước đạt 35.975 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 97.948 tỷ đồng, tăng 17,40% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công quý III ước đạt 6.205 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng dự kiến đạt 16.342 tỷ đồng, đạt 101,61% chỉ tiêu.

Doanh thu ngành thương mại 9 tháng ước đạt 465,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25,70% so cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch 9 tháng ước đạt 18.800 nghìn lượ, tăng 9,9% so cùng kỳ; trong đó khách lưu trú ước đạt 7.300 nghìn lượt, tăng 13% so cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn quý III/2026 ước đạt 1.243 triệu USD; lũy kế 9 tháng ước đạt 3.545 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Trong quý III, TP. Quảng Ninh cấp mới 07 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 73,61 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 09 lượt dự án, với tổng vốn tăng thêm 162,88 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1.314,53 triệu USD, gồm 26 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 659,68 triệu USD và 21 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 654,66 triệu USD.

Mục tiêu tăng trưởng đạt 14,96%

Nhằm đạt các mục tiêu đề trong quý IV, góp phần đạt mục tiêu cả năm, Đảng ủy UBND TP. Quảng Ninh quyết tâm thực hiện tốt các nhệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, gắn kết chặt chẽ với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp trong Đảng bộ. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tăng cường việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,96%, phấn đấu cả năm đạt trên 13%. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản bảo đảm khối lượng quý IV để hoàn thành kế hoạch năm: lương thực cây có hạt 110.057 tấn; thịt hơi 28.040 tấn; gỗ rừng trồng 186.765 m³; thủy sản 54.520 tấn (nuôi trồng 34.698 tấn). Thành lập thêm 05 cụm công nghiệp trong quý IV; thu ngân sách đạt 26.973 tỷ đồng.

Xây dựng, triển khai Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô thành phố gắn với quảng bá tiềm năng, lợi thế, các cơ chế, chính sách và không gian phát triển mới của thành phố; lựa chọn danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo thứ tự ưu tiên; hoàn thiện thủ tục các dự án động lực để trao quyết định/chứng nhận đầu tư; hoàn thiện bộ tiêu chí thu hút có chọn lọc đầu tư nước ngoài, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Xây dựng kịch bản, chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa; bộ nhận diện thương hiệu thành phố (logo, slogan). Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; hoàn thiện chính sách đặc thù thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân bác sĩ, nhân lực y tế chất lượng cao.