Quảng Ninh gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trong mô hình phát triển mới

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày và trải nghiệm công nghệ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững” do Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức đã diễn ra sáng 23/9.

Diễn đàn được tổ chức ngay sau khi thành lập thành phố là nền tảng quan trọng không chỉ để Quảng Ninh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Quảng Ninh... mà còn hiện thực hóa mục tiêu phát triển bứt phá, hiệu quả, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn có sự tham gia của 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 2.000 đại biểu tham dự trực tuyến. Cùng với các đại biểu của thành phố, bộ, ngành Trung ương, hiệp hội, viện, trường, tập đoàn, diễn đàn còn có sự tham gia của chuyên gia về lĩnh vực kinh tế, dữ liệu số, công nghệ số, nông nghiệp và môi trường, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Diễn đàn là không gian trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và xác định các ưu tiên phát triển dựa trên “lõi kép xanh và số,” góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Quảng Ninh.

Thông qua diễn đàn, Quảng Ninh kỳ vọng tiếp nhận thêm các góc nhìn chuyên sâu, khuyến nghị và giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn; từng bước xác định các nhiệm vụ ưu tiên, mô hình thí điểm và giải pháp có khả năng triển khai trong giai đoạn 2026-2030, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhấn mạnh: Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 diễn ra trong một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố chính thức bước vào giai đoạn vận hành mô hình phát triển mới, gắn với Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quảng Ninh xác định các ưu tiên chiến lược để gắn kết tăng trưởng xanh, dữ liệu số và năng lực chống chịu, thúc đẩy chuyển đổi "kép" xanh-số và tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; định hướng các giải pháp quy hoạch tích hợp và hạ tầng thích ứng theo từng vùng sinh thái; hoàn thiện chuỗi cảnh báo sớm đa thiên tai thời gian thực gắn với cơ sở.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung: Định hướng về các ưu tiên của Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2030 để kết nối tăng trưởng xanh, dữ liệu và năng lực chống biến đổi khí hậu; xu thế đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh-số và các chính sách quốc gia mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương...

Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đề xuất cách tiếp cận phát triển Quảng Ninh dựa trên bảo toàn và phục hồi vốn tự nhiên. Theo ông, tăng trưởng xanh cần tạo ra nhiều giá trị hơn với lượng tài nguyên sử dụng ít hơn; đồng thời, thành phố cần nâng cao khả năng phát hiện, phản ứng, phục hồi và thích nghi trước những biến động khí hậu.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày và trải nghiệm công nghệ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Trong khuôn khổ diễn đàn, thành phố Quảng Ninh tổ chức tiếp nhận, chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phát động đợt cao điểm hoàn thành chương trình học tập bộ học liệu trên địa bàn thành phố. Hoạt động góp phần phổ cập tri thức, kỹ năng số, nâng cao năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại sự kiện, nhiều sản phẩm, giải pháp tiêu biểu đã được giới thiệu như, chip bán dẫn, robot tự hành, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, UAV và các nền tảng ứng dụng AI trong giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và quản lý đô thị./.