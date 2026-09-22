Quảng Ninh: Gắn bó quân dân, giữ bình yên nơi phên giậu biên cương

Sinh ra, lớn lên ở vùng cao biên giới, từng giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã, ông Phoòng Nhục Phí, 69 tuổi, người có uy tín ở thôn Nà Lý, xã Quảng Đức, hiểu rõ những nhọc nhằn và đổi thay của quê hương. Ông nhớ lại, cuối thập niên 1980, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập thấp. Công cuộc đổi mới đã mang đến sinh khí mới cho vùng biên.

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và công sức của quân, dân, Quảng Đức từng bước khoác lên diện mạo mới. Những tuyến đường được nâng cấp, trải nhựa kết nối tới Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; nhà cửa khang trang dần thay thế mái tranh nghèo; giao thương, sản xuất có thêm điều kiện phát triển. “Với tôi, được chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày là niềm tự hào rất lớn”, ông Phí chia sẻ.

Tại Hải Sơn, một địa bàn từng có tỷ lệ hộ nghèo cao, sự đổi thay cũng hiện hữu rõ nét. Cùng với đầu tư hạ tầng, người dân chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất; cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp hỗ trợ xây dựng các công trình, mô hình phát triển kinh tế. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn của xã được cứng hóa, có hệ thống điện chiếu sáng; các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp. Hải Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2025 đạt 86 triệu đồng/năm, trên địa bàn không còn hộ nghèo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh) triển khai vườn cây kiểu mẫu cho nhân dân địa bàn xã Hải Sơn.

Ở Thán Phún Xã, bản kinh tế mới hình thành cách đây khoảng 20 năm, những ngôi nhà khang trang nằm giữa vườn cây, ao cá; con đường mòn ngày nào nay đã được trải nhựa, nối với Quốc lộ 18C. Giao thông thuận lợi mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, du lịch, tạo việc làm và giúp người dân tiếp cận tốt hơn với giáo dục, đào tạo nghề. Từ những tuyến đường mới, không chỉ diện mạo bản làng thay đổi mà cách nghĩ, cách làm của người dân cũng từng bước đổi thay.

Đồng hành cùng những chuyển động ấy là dấu chân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Quán triệt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, gần 4 thập kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ kiên trì “3 bám”, “4 cùng” với nhân dân, “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Hiện BĐBP TP Quảng Ninh duy trì 95 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố; 356 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.490 hộ gia đình ở khu vực biên giới, biển đảo; 25 cán bộ đồn biên phòng tham gia đảng ủy xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự gắn bó ấy được thể hiện từ những việc rất cụ thể: Giúp dân sửa nhà, hướng dẫn sản xuất, chăm lo việc học cho trẻ nhỏ, hỗ trợ hộ thiếu tư liệu sản xuất... Xác định sinh kế là nền tảng để người dân yên tâm bám bản, các đơn vị BĐBP triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn, gắn trao phương tiện sản xuất với hướng dẫn kỹ thuật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoành Mô (Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh) giúp dân chăm sóc vườn rừng trên địa bàn xã Hoành Mô.

Trong giai đoạn 2015-2025, thông qua chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, BĐBP Quảng Ninh đã huy động hơn 8 tỷ đồng, trao 534 con bò giống cho 534 hộ gia đình khó khăn. Từ các nguồn lực xã hội hóa, lực lượng biên phòng chủ trì, phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 201 căn nhà và công trình dân sinh, trị giá hơn 10 tỷ đồng; vận động người dân xây dựng 402 nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 125 chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở.

Trong lĩnh vực giáo dục, từ năm 2016 đến năm 2025, thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, BĐBP Quảng Ninh đã đỡ đầu 159 lượt học sinh với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Lực lượng cũng trao hơn 5.000 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.200 lượt người dân.

Sự gắn bó quân dân tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm thiết thực trong thời gian gần đây. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị BĐBP đã huy động hơn 780 triệu đồng cùng 340 ngày công giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tháng 3-2026, lực lượng biên phòng làm cầu nối trao tặng 100 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng và 50 con bò giống trị giá 1 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phối hợp trao quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín, gia đình chính sách, học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Nà Éc, xã Bình Liêu trong chương trình thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”, tháng 9-2026.

Từ những việc cùng làm, tình quân dân ngày càng thêm bền chặt. Người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đến nay, khu vực biên giới của TP Quảng Ninh đã thành lập 497 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 5.597 thành viên, cùng bộ đội bảo vệ 98 mốc quốc giới và gần 119km đường biên. Khi phát hiện những diễn biến bất thường, người dân chủ động thông báo cho lực lượng biên phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Sau 40 năm Đổi mới, vùng biên TP Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội phát triển mới từ kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics và du lịch cộng đồng. Cùng với phát triển kinh tế, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường, bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân được hưởng lợi từ thành quả phát triển ngày càng đặt ra rõ nét.

Từ những thôn, bản vùng biên, sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân và tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân đang trở thành nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mỗi con đường mới mở, mỗi sinh kế được tạo dựng, mỗi cột mốc được giữ gìn không chỉ là dấu ấn của hành trình đổi mới mà còn góp phần làm nên một vùng phên giậu bình yên, vững chắc, tạo nền tảng để TP Quảng Ninh phát triển bền vững.