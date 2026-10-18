Quảng Ninh: Gần 2.000 cha mẹ, học sinh cùng tham gia Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông

Chương trình thu hút gần 2.000 người tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi vận động và trải nghiệm tập thể dành cho phụ huynh, học sinh cùng cán bộ, giáo viên Nhà trường.

Ngày hội được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, chăm sóc học sinh.

Gần 2.000 phụ huynh, học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia chương trình

Điểm nhấn của chương trình là giải chạy tập thể gia đình, với sự tham gia của các gia đình gồm cha, mẹ và con. Theo thể lệ, các thành viên phải nắm tay nhau về đích, qua đó đề cao tinh thần phối hợp và sự đồng hành giữa cha mẹ với con. Các lượt chạy được tổ chức theo từng khối lớp, phù hợp với từng cấp học trong nhà trường.

Nhiều học sinh tham gia các trò chơi tại sự kiện

Bên cạnh giải chạy, phần thi kéo co thu hút sự tham gia của phụ huynh và giáo viên ở các khối lớp, cấp học. Các đội thi đấu theo bảng; những đội đạt thành tích cao giành quyền vào vòng chung kết. Đây là dịp để phụ huynh và giáo viên giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu và phối hợp trong công tác giáo dục học sinh.

Các hoạt động tại chương trình

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức bố trí nhiều khu vực trò chơi để phụ huynh và học sinh trải nghiệm như ném bóng, sút bóng vào gôn, tâng bóng qua lưới, các thử thách khéo léo, thử thách dành cho cặp cha – con, mẹ – con và trò chơi trí tuệ. Các hoạt động khuyến khích sự phối hợp giữa các thành viên, tạo điều kiện để cha mẹ trực tiếp vui chơi cùng con.

Trước đó, ngày 17.10, nhà trường tổ chức giải pickleball với các nội dung đôi nam, đôi nữ dành cho phụ huynh và giáo viên; đôi nam nữ, đôi nam dành cho phụ huynh thi đấu cùng con. Giải đấu góp phần mở rộng các hoạt động thể thao trong khuôn khổ ngày hội, đồng thời tạo dịp giao lưu giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, học sinh

Qua 4 lần tổ chức, Ngày hội Gia đình Lê Thánh Tông từng bước trở thành hoạt động thường niên của nhà trường. Chương trình góp phần giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các hoạt động giáo dục, củng cố niềm tin và tăng cường phối hợp với giáo viên trong quá trình đồng hành cùng học sinh.

Thông qua các hoạt động thể thao và trải nghiệm tập thể, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống, tinh thần hợp tác và trách nhiệm. Ngày hội cũng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện.