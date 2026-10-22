Quảng Ninh: Dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, 2 đối tượng lĩnh án

Trước đó, do xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt và nợ tiền, khoảng 17 giờ 55 phút ngày 25.1.2026, tại khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí, Hầu Đức Thắng và Phạm Thanh Xuân xảy ra cãi vã, chửi bới và thách thức nhau. Thay vì bình tĩnh giải quyết bất đồng, cả hai đã có hành vi sử dụng hung khí đe dọa, truy đuổi lẫn nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cụ thể, Xuân sử dụng dao gấp và điếu cày đe dọa, truy đuổi Thắng. Sau đó, Thắng lấy dao tự chế từ ô tô quay lại đe dọa Xuân. Hai bên tiếp tục sử dụng dao truy đuổi, ném dao về phía nhau tại khu vực nhà ở, vỉa hè và lòng đường. Khi Thắng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, Xuân đứng chặn phía trước, nhảy lên nắp ca-pô rồi ngã xuống lòng đường, gây thương tích 1%.

Các bị cáo tại toà

Hành vi của hai bị cáo diễn ra tại khu vực có người dân và phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đáng chú ý, Xuân còn đăng tải video vụ việc lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ các con dao được xác định thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA, cùng các phương tiện và video liên quan đến vụ việc.

Tại phiên tòa, căn cứ các tài liệu, chứng cứ của vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hầu Đức Thắng 30 tháng tù giam và bị cáo Phạm Thanh Xuân 27 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người dân về việc kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh và giải quyết mâu thuẫn bằng những biện pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật. Chỉ vì những bất đồng trong sinh hoạt, tiền bạc nhưng thiếu kiềm chế, sử dụng hung khí và hành xử manh động nơi công cộng, các bị cáo đã phải trả giá bằng những tháng ngày chấp hành án phạt tù.