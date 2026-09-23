​Quảng Ninh: Đưa tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính sách vào đời sống

Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP Quảng Ninh năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Tổ chức hội nghị thành phố. Diễn đàn mang một chủ đề mang tính thời đại và cấp bách: “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Toàn cảnh diễn đàn - Ảnh: MH.

​Đặc biệt, tinh thần “hành động toàn xã hội” của Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay đã được Quảng Ninh hiện thực hóa ngay từ khâu tổ chức. Lần đầu tiên, một diễn đàn chuyên sâu mang tầm chiến lược không chỉ gói gọn trong hội trường mà được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu đến 54 xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, toàn bộ nội dung được livestream công khai trên các nền tảng Internet. Động thái này khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời của giới học thuật hay lãnh đạo, mà là hành động thiết thực, đòi hỏi sự thấu hiểu, đồng thuận và tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Đề bài lớn từ không gian đô thị đa cực

​Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh diễn đàn năm nay diễn ra trong một bối cảnh mang tính bước ngoặt. Đó là khi thành phố chính thức bước vào giai đoạn vận hành mô hình phát triển mới, gắn liền với Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: MH.

​Sự mở rộng không gian đô thị theo cấu trúc đa cực đang mang lại cho Quảng Ninh vận hội bứt phá khổng lồ về kinh tế biển, logistics, công nghiệp hiện đại và du lịch di sản. Tuy nhiên, song hành cùng cơ hội là những áp lực ngày càng lớn về quản trị tài nguyên, bảo tồn môi trường, đặc biệt là yêu cầu sinh tử về nâng cao năng lực chống chịu thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khôn lường.

​Từ góc nhìn đó, lãnh đạo thành phố đã đặt ra những “đề bài” sắc sảo cho diễn đàn: Xác định các ưu tiên chiến lược để gắn kết tăng trưởng xanh, dữ liệu số và năng lực chống chịu; tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; định hướng quy hoạch tích hợp và hạ tầng thích ứng theo từng vùng sinh thái; đặc biệt là khẩn trương hoàn thiện chuỗi cảnh báo sớm đa thiên tai thời gian thực gắn với cơ sở.

​Dưới góc nhìn chuyên sâu, các chuyên gia và nhà khoa học đã mang đến diễn đàn những giải pháp mang tính đột phá, sát với thực tiễn địa hình đa dạng của Quảng Ninh. Đó là xu thế đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh - số; các giải pháp quy hoạch tiên tiến như hạ tầng xanh - xám, mô hình "đô thị bọt biển" hay các giải pháp dựa vào tự nhiên được thiết kế “may đo” riêng cho từng khu vực ven biển, hải đảo và miền núi.

Chuyển ý tưởng thành các giải pháp thực thi tức thì

​Để những ý tưởng học thuật và chính sách vĩ mô thực sự trở thành “hành động toàn xã hội”, khép lại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, tập trung vào các hành động thực thi ngay lập tức.

​Trước mắt, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực thi ngay các giải pháp kết nối dữ liệu số để đánh giá sức chịu tải của tự nhiên. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới hình thành kho dữ liệu tập trung của toàn thành phố được xem là nền tảng cốt lõi.

​Song song với nền tảng dữ liệu, chính quyền cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp thông qua việc đề xuất các cơ chế thử nghiệm nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vươn mình "chuyển đổi kép" (xanh và số). Trọng tâm hỗ trợ sẽ bám sát vào các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đòn bẩy để các ngành nghề đổi mới, sáng tạo theo đúng định hướng chiến lược chung.

​Đồng thời, một nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra là phải tích hợp ngay các giải pháp phát triển kinh tế xanh gắn với hạ tầng thích ứng vào quy hoạch của từng vùng sinh thái. Sự tích hợp này cần được thiết kế chuyên biệt cho từng dải địa hình đặc thù của Quảng Ninh, từ dải đô thị ven biển, khu vực hải đảo, cho đến vùng đồi núi và các khai trường mỏ.

​Có thể thấy, Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Quảng Ninh 2026 không chỉ vẽ nên bức tranh tương lai mà còn trao tay "chìa khóa" hành động cho cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn chiến lược, Quảng Ninh đang chứng minh vị thế của một địa phương tiên phong, chuyển hóa xuất sắc thông điệp của Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia thành nguồn năng lượng mới, kiến tạo một Quảng Ninh phát triển nhanh, xanh, số và bền vững.