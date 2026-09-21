Quảng Ninh đưa sản phẩm du lịch đến gần hơn với doanh nghiệp lữ hành

Đại sứ du lịch Greg Norman đã lên kế hoạch quảng bá du lịch golf Việt Nam nói riêng và hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung. (Ảnh: CTV)

Muốn một sản phẩm du lịch đi được xa hơn trên thị trường, điểm đến không thể chỉ chờ du khách tìm đến. Tại chuỗi sự kiện về lữ hành và xúc tiến du lịch diễn ra ở Quảng Ninh ngày 23-24/9, các sản phẩm, dịch vụ của địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP, sẽ được giới thiệu trực tiếp tới doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường.

Đây cũng là dịp để Quảng Ninh kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm cơ hội xây dựng tour tuyến mới, trong khi ngành du lịch nhìn lại hoạt động lữ hành, nhận diện những điểm nghẽn và bàn giải pháp mở rộng thị trường.

Đáng chú ý trong chuỗi sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức là Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2027.

Tâm điểm của Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 là đánh giá tình hình hoạt động lữ hành trong năm 2026, phân tích những chuyển biến của thị trường, những vấn đề còn tồn tại và điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, các bên sẽ đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và du khách, nâng cao hiệu quả hoạt động lữ hành.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra tọa đàm “Hợp lực quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam,” tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hàng không và các đơn vị truyền thông. Mục tiêu là hướng tới những chiến dịch quảng bá có trọng tâm, phù hợp với từng thị trường và nhóm khách thay vì triển khai dàn trải.

Du thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các hoạt động bên lề gồm chương trình Famtrip Quảng Ninh, giới thiệu du lịch Quảng Ninh và kết nối doanh nghiệp theo mô hình B2B giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong và ngoài tỉnh.

Thông qua các hoạt động này, Quảng Ninh có điều kiện giới thiệu trực tiếp hệ thống sản phẩm biển đảo, văn hóa, sinh thái cùng những sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện. Các sản phẩm OCOP cũng được đưa vào hoạt động kết nối để doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin và cơ sở xây dựng chương trình trải nghiệm phù hợp.

Với doanh nghiệp, những cuộc gặp trực tiếp là cơ hội nắm bắt xu hướng thị trường, trao đổi nhu cầu của từng nhóm khách và tìm kiếm đối tác. Quan trọng hơn, từ những kết nối đó, các tour tuyến mới có thể được hình thành, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại điểm đến.

Ở phạm vi rộng hơn, chuỗi sự kiện tại Quảng Ninh cũng hướng tới tăng cường liên kết giữa các địa phương, trung tâm du lịch, doanh nghiệp và thị trường khách. Đây là một trong những cách để hoạt động xúc tiến chuyển từ giới thiệu điểm đến đơn thuần sang kết nối trực tiếp với những đơn vị có khả năng đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc ngành du lịch cùng lúc bàn về hoạt động lữ hành và công tác xúc tiến cũng cho thấy yêu cầu ngày càng rõ về sự phối hợp giữa các mắt xích. Quảng bá có hiệu quả cần đi cùng sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp có khả năng bán sản phẩm và hệ thống dịch vụ đủ sức đáp ứng nhu cầu của du khách./.