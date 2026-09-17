Quảng Ninh 'đua nước rút' giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh.

Theo Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh, tính đến hết tháng 8/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh đạt 36.850 tỷ đồng, gồm vốn kéo dài từ năm 2025 và kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Trong số đó, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 33.054 tỷ đồng, gồm 29.521 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 3.533 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Lũy kế 8 tháng, toàn thành phố đã giải ngân 13.119 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 11.719 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn đáng kể so với mức 36% của cùng kỳ năm trước.

Để đạt 107% chỉ tiêu quý III và tương đương 88% kế hoạch cả năm 2026, Quảng Ninh đang phải vượt qua áp lực giải ngân rất lớn trong tháng 9. Hiện nay, áp lực tập trung chủ yếu tại một số chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ thực hiện còn thấp.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I mới đạt 46% và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II đạt 61%. Đây là hai đơn vị đang quản lý nhiều công trình quy mô lớn với tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 4.496 tỷ đồng và 2.474 tỷ đồng. Ở cấp xã, phường, một số địa phương như Vân Đồn (65%), Cô Tô (74%), Hồng Gai (76%) cũng đang cần đẩy nhanh tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, UBND thành phố chỉ đạo việc điều hành phải đi vào chi tiết, tháo gỡ vướng mắc đúng dự án, đúng chủ đầu tư và gắn trách nhiệm giải ngân với khối lượng hoàn thành thực tế. UBND thành phố yêu cầu thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu; kiên quyết xử lý trách nhiệm cán bộ, người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực III theo dõi sát tiến độ theo tuần, công khai các đơn vị chậm trễ và đề xuất điều chuyển vốn kịp thời từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các công trình có năng lực hấp thụ vốn tốt.

Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng, với mục tiêu hoàn thành bàn giao trên 880 ha trong tháng 9 cho các dự án trọng điểm, đồng thời bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công.

Tín hiệu tích cực là trong quý III, nhiều dự án mới đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đấu thầu và khởi công, tạo dư địa giải ngân lớn cho các tháng cuối năm. Tính riêng 8 tháng, toàn thành phố đã có 508 dự án hoàn thành quyết toán, góp phần giúp dòng vốn đầu tư công được quay vòng nhanh hơn.

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh.

Việc hoàn thành kế hoạch giải ngân 4.021 tỷ đồng trong tháng 9 không chỉ giúp Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý III mà còn góp phần quan trọng sớm chuyển nguồn vốn ngân sách thành các công trình hạ tầng hoàn chỉnh, tạo thêm việc làm và động lực lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.