Quảng Ninh đưa hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam vào trường học

Văn nghệ, vẽ tranh về quê hương, phát triển văn hóa đọc và xây dựng văn hóa học đường là những nội dung trọng tâm. Các hoạt động được triển khai trong năm học 2026–2027, cao điểm từ ngày 2/11 đến 28/11, nhằm giúp học sinh hiểu, trân trọng và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Lễ phát động các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 tại Trường THPT Bãi Cháy.

Một trong những điểm nhấn là hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ thành phốQuảng Ninh”. Qua những tác phẩm về lịch sử, con người, cảnh quan thiên nhiên, di sản và thành tựu phát triển của thành phố, học sinh có cơ hội thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương bằng góc nhìn riêng.

Tùy từng cấp học, lứa tuổi, các trường lựa chọn hình thức vẽ tranh cá nhân, tập thể hoặc kết hợp các hoạt động sáng tạo mỹ thuật. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày tại trường học, thư viện, không gian văn hóa đọc và giới thiệu trên các kênh truyền thông của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Hoành Bồ tham quan, tìm hiểu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua các bức tranh tường của công trình thanh niên có chủ đề "Non nước quê mình hữu tình, xinh đẹp quá" do chính các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường triển khai thực hiện.

Cùng với hội họa, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Quảng Ninh dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026 tạo sân chơi để học sinh thể hiện năng khiếu, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Các đơn vị chuẩn bị chương trình, tập luyện, bảo đảm 22/22 cụm, đoàn tham gia hội diễn cấp thành phố, qua đó lựa chọn đội tuyển tham dự hội diễn toàn quốc.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngành Giáo dục cũng chú trọng đưa việc đọc sách trở thành thói quen trong nhà trường. Các hoạt động giới thiệu sách, ngày hội đọc sách, kể chuyện theo sách, chia sẻ cuốn sách hay được tổ chức phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Góc đọc thân thiện, thư viện mở, tủ sách lớp học được phát triển gắn với không gian sáng tạo, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận tri thức, giao lưu và trao đổi.

Hoạt động đọc được khuyến khích kết hợp với trải nghiệm, nghệ thuật, giáo dục STEM và công nghệ số. Học sinh có thể sáng tạo sản phẩm giới thiệu sách, tìm hiểu các giá trị văn hóa, từ đó rèn luyện khả năng tự học và chia sẻ kiến thức với bạn bè.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh (cơ sở Tiên Yên) tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, giúp tạo sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh.

Các nội dung giáo dục văn hóa còn được gắn với việc rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và cách ứng xử hằng ngày. Thông qua hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể và phong trào thể dục, thể thao, các trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, khuyến khích tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của học sinh.

Trong năm học 2026–2027, mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất một mô hình hoặc cách làm sáng tạo, có thể tập trung vào xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc, không gian văn hóa và sáng tạo, đổi mới dạy học hoặc thể dục, thể thao. Những mô hình có kết quả cụ thể, phù hợp thực tế và có khả năng duy trì sẽ được giới thiệu, nhân rộng trong toàn ngành.

Gắn với Ngày Nhà giáo Việt Nam, chuỗi hoạt động đồng thời tôn vinh những đóng góp của đội ngũ giáo viên, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo và thúc đẩy phong trào “Dạy tốt – Học tốt”.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, không gây thêm áp lực cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; các hoạt động văn hóa cần gắn với nhiệm vụ giáo dục thường xuyên của nhà trường.